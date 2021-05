Erfurt glänzt golden und setzt damit ein Zeichen

„Gold statt Braun" – An den beiden Aktionstagen zum 8. Mai am Samstag beteiligen sich (von links): Jörg Krieg, Mitinitiator vom Café Hilgenfeld, Gundula Mantu und Eugen Mantu, Musiker vom Ensemble Majore.

Erfurt. „Gold statt Braun“: Erfurt präsentiert sich zum Tag der Befreiung mit goldfarbenen Rettungsdecken und kulturellen Beiträgen in der ganzen Stadt.

Wenn am Samstag um 13 Uhr Mozarts Streichquartett d-Moll KV 421 unter der schon zart ergrünenden Akazie vor dem Café Hilgenfeld am Domplatz erklingt, ist dies nur eine von zahlreichen künstlerischen und mahnenden Aktionen in der Stadt unter dem Motto „Gold statt Braun“ zum „Tag der Befreiung“ am 8. Mai und zum 76. Jahrestag des Kriegsendes.

Goldfarbene Rettungsdecken – bearbeitet, zum Kunstwerk gestaltet, in Streifen geschnitten oder im Ganzen sollen auch in diesem Jahr auf die Aktionen und den Gedenktag selbst sowie auf den Sonntag, 9. Mai, aufmerksam machen und ein Zeichen gegen Hass und Hetze, Rassismus, Rechtsextremismus und Diskriminierung setzen.

Am Ende waren es im vergangenen Jahr mehr als 120 Orte und Plätze in der Stadt, die sich golden geschmückt an den beiden Aktionstagen präsentierten. Zudem brachten sich mehr als 70 Kultureinrichtungen, Künstler und Künstlerinnen mit ihren Aktionen ein. Auf einen ähnlichen Erfolg und viele Beteiligte und Mitstreiter hoffen die Initiatoren von der Ständigen Kulturvertretung, dem Kunsthaus Erfurt und die Initiative „Die Vielen in Erfurt“ auch in diesem Jahr.

Mozarts Musik erklingt mittags unter einer Akazie am Domplatz

Unter der Akazie spielen mittags Gundula Mantu (Violine), Susanne Tauz (Violine), Thomas Leipold (Bratsche) und Eugen Mantu (Cello), die zusammen als Ensemble Majore auftreten und dem Philharmonischen Orchester des Theaters Erfurt angehören, die Musik von Wolfgang Amadeus Mozart. Mit einer kurzen Pause schließt sich dann um 13.30 Uhr an gleicher Stelle eine kleine Darbietung der Erfurter Singer-Songwriterin Anika mit Zimt an. Jörg Krieg vom Café Hilgenfeld hat „Gold statt Braun“ im vergangenen Jahr miterlebt und war so begeistert von der Idee, dass er nun organisatorisch ebenfalls seine Finger mit im Spiel hat und das kleine Straßenkonzert mit dem Ensemble Majore und Anika mit Zimt möglich macht.

So schön gerade in Corona-Zeiten Straßenkonzerte zu genießen sind, soll doch das ursprüngliche Anliegen von „Gold statt Braun“ nicht zu kurz kommen. Die beiden Aktionstage kanalisieren das Engagement der beteiligten Menschen zum 8. Mai als Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus vor 76 Jahren. Es geht auch in diesem Jahr darum, rechtsextreme Angriffe auf die Kulturfreiheit zu thematisieren. Die Thüringer Hauptstadt soll unter diesem Aspekt 2021 erneut zum Glänzen gebracht werden.

Am „Goldenen Band“ knüpfen viele mit – es erklingen auch Straßenkonzerte

Das goldene Band mit den symbolischen Rettungsdecken wird sich wieder durch Erfurt ziehen, sichtbar sein an vielen Fassaden, Läden und Fenstern von Wohnungen, Kultureinrichtungen oder Ateliers. Kleine Lesungen, Musik- oder Kunstbeiträge unterstreichen dies.

Zum Anliegen der Aktionstage formulieren die Veranstalter: „Die goldenen Rettungsdecken prägten sich in unser mediales Bewusstsein als Symbol der Rettung Geflüchteter an den Küsten des Mittelmeers ein. Die goldenen Rettungsdecken sind ein Zeichen für das Recht auf Asyl, für die Solidarität mit allen, die auf der Flucht sind und stehen für das Streben nach einem glänzenden Leben für alle. Unsere Aktion steht für ein vielfältiges, freiheitliches Kunst- und Kulturverständnis. Es steht für die Unabhängigkeit der Kultur. Es steht für eine gemeinschaftliche und solidarisierende Antwort aus der Kunst- und Kulturlandschaft auf die Versuche rechter Gruppierungen und Parteien, Menschen auszugrenzen, Hass zu sähen und Kultur zu beschneiden. Und es steht für das Erinnern. Damit Auschwitz nie wieder sei – und dieses Land sich ändert!“

Teilnehmer der Aktionstage werden gebeten, sich mit einer E-Mail mit dem Betreff „Gold statt Braun“ unter kontakt@staendigekulturvertretung.de oder info@kunsthaus-erfurt.de anzumelden.