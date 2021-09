Erfurt: Kabelschrott, Knochen und jede Menge Plastik

Erfurt. Freiwilliger Einsatz für Umwelt und Natur: Cleanup Day sorgte in den Ortsteilen wieder für volle Container

Statt Ständchen gab es ein Platzkonzert: Mit Blasmusik und einem „Pfeffi“ für jeden Teilnehmer startete am Samstag in Egstedt mit der Kirmes eine „Flurbereinigung“, an der sich etwa 60 Einwohner beteiligten. Ortsteilbürgermeister Christian Lünser hatte den Cleanup Day (der in Egstedt Subbotnik heißt) für seinen Ort bis ins Detail durchgeplant. Es gab einen Lageplan für jedes Team, reichlich zu füllende Container und die Aussicht auf eine Bratwurst danach. Und in Egstedt gab es dazu am Abend noch eine Einladung des Dorfclub e.V. zum Open Air Kirmestanz mit Livemusik auf dem Platz neben dem Bürgerhaus.

Beim alljährlichen Cheanup Day hat sich die Landeshauptstadt in diesem Jahr mit 22 Aktionen in den Orts- und in einigen Stadtteilen beteiligt – und einige Privatinitiativen, wie die von vier Azmannsdorfern, erklärte Frank Schalles vom OB-Bereich Ehrenamt. Er war am Samstag ganz früh schon unterwegs, um u.a. 65 Greifer, etwa 2500 Müllsäcke, Warnwesten und anderes „Zubehör“ an den Mann oder die Frau zu bringen. Auch noch am Sonntag, für die Sammelaktion der Grundschulen am Schwemmbach und in Bischleben. Auch organisierte er die ersten Abtransport der Sammlungen und gelegentlichen Nachschub an Stauraum.

TLZ-Newsletter für Erfurt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das, was in den Ortschaften gesammelt wurde, konnte sich sehen lassen! Gestern waren es sieben volle Container zu je 5,5 Kubikmeter, die zu Buch standen. Die exakte Zahl wird am Mittwoch ermittelt – bis dahin sollen alle Sammel-Ergebnisse abgeholt sein. Und dabei wird es sich nicht nur um „gewöhnlichen“ Müll handeln. Aus Stotternheim kommen Säcke voller Knochen, die am See gefunden wurden und die Hinterlassenschaften der Amazon-Lieferanten – ungezählte Plastikflaschen voll Urin. Im Bereich des Logistikzentrums wurden auch noch schlimmere Rückstände der Fahrer gefunden, die den Helfern nicht zumutbar waren, weiß Ortsbürgermeisterin Bianca Wendt. Dass es für die Fahrer dort keine Sanitäranlagen bezeichnet sie als unmenschlich. Sie ärgert es, dass es die Stotterheimer ausbaden müssen.

Auch in Egstedt wurden seltsame Funde gemacht – nahe der Autobahn: Ein Haufen Kabelisolierung in der einmal Kupfer im Wert von mehr als 1200 Eurogesteckt haben muss. Offensichtlich die Reste eines Kupfer-Diebstahls…

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Erfurt.