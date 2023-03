Erfurt meistert Herausforderung: Konzert von Max Giesinger in Rekordzeit zur Messe verlegt

Erfurt. Donnerstag wird bekannt, dass die Erfurter Thüringenhalle einsturzgefährdet ist. Freitag wollen dort Tausende Max Giesinger feiern. Was tun? Ein Blick hinter die Kulissen.

Es war eine Ausnahmesituation, der sich die Veranstalter des Max-Giesinger-Konzerts in Erfurt am Donnerstag gegenübersahen. Am Freitagabend, ab 20 Uhr, soll der Musiker vor 2500 Fans auftreten. Lange schon war das Konzert in der Landeshauptstadt geplant, vier Mal musste es verschoben werden – vor allem wegen der Pandemie. Nun sollte es endlich soweit sein und dann diese Hiobsbotschaft: Das Dach der Thüringenhalle ist einsturzgefährdet, die Halle ab sofort gesperrt.

„Das ist schon ein außerordentliches Ereignis, das kann man nicht anders sagen. Aber wenn die Stadt sagt, dass Gefahr für Leib und Leben besteht, muss man das akzeptieren“, sagt Rodney Aust, einer der Geschäftsführer der Veranstaltungsagentur Bernd Aust Kultur-Management.

Max Giesingers Laster stand schon vor der Thüringenhalle

Der Laster mit dem Konzertequipment habe tatsächlich schon vor der Thüringenhalle gestanden. Nun galt es, schnell eine Alternative zu finden. Denn eine erneute Verschiebung wollte man den Fans nicht zumuten.

„Es waren drei wilde Stunden vom Donnerstagnachmittag bis zum Abend. Glücklicherweise haben wir mit der Messe Erfurt einen kooperativen Partner gefunden. Eine Verlegung innerhalb der Stadt ist für die Konzertbesucher akzeptabel, zumal sie über den Künstler und die üblichen Social-Media-Kanäle heute schnell informiert werden können“, so Rodney Aust.

Messehalle für Freitagabend nicht gebucht

Michael Kynast, Geschäftsführer der Messe Erfurt, saß Donnerstag am anderen Ende des Telefons. Dass die Messe mal eben Tausende Fans aufnehmen kann, sei einem glücklichen Umstand zu verdanken. „Die Halle war für Freitagabend nicht gebucht. Glücklicherweise hatten wir noch von dem Elvis-Musical am Mittwochabend die Bühne stehen. Es musste nur entstuhlt werden. Wir haben alle zusammengetrommelt und angepackt“, berichtet er.

Um 18 Uhr am Donnerstagabend sei der Vertrag für das Konzert unterschrieben worden. „Wir freuen uns, dass es gelungen ist“, so Michael Kynast.

- Das Konzert mit Max Giesinger beginnt um 20 Uhr in der Messe Erfurt. Es stehen laut Organisatoren 3500 Parkplätze zur Verfügung. Die Stadtbahnlinie 2 hält direkt vor der Tür.

