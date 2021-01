Erfurt meldet 80 neue Infektionen mit dem Corona-Virus

Die Impfungen gegen Corona haben in der zurückliegenden Woche auch in Erfurt begonnen.

Einen wiederum hohen Anstieg der Zahlen mit an Corona infizierten Einwohnern der Landeshauptstadt meldet das Erfurter Gesundheitsamt. Corona-Blog: Ramelow über Gründe für die wenigen Impfungen in Thüringen - So viel neue Todesfälle wie noch nie in Saalfeld-Rudolstadt

Innerhalb von 24 Stunden erhöhte sich die Zahl um 80. Somit sind Stand Sonnabendmorgen in Erfurt insgesamt 3808 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die 7-Tage-Inzidenz für Erfurt liegt bei nunmehr 164,0. Damit gibt es in Erfurt aktuell 871 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.

Die Zahl der als genesen Geltenden ist um 93 auf 2834 gestiegen. Insgesamt 103 Personen mit Corona-Infektion sind inzwischen seit Ausbruch der Pandemie in Erfurt verstorben.