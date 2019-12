Die Stadt soll sich ab dem kommenden Jahr wieder aktiv an der Ausrichtung des Martinsmarktes beteiligen. Das fordern alle Stadtrats-Fraktionen außer der AfD in einem gemeinsamen Antrag. Demnach soll die Verwaltung mit dem Verein City-Management und mit den Kirchen, die nach der Absage der Stadt in diesem Jahr als Organisatoren eingesprungen waren, Gespräche für eine gemeinsame Austragung führen.

„Der Martinsmarkt ist fester Bestandteil des traditionellen Ökumenischen Martinsfestes in Erfurt am Vorabend des Martinstages“, begründen die Fraktionen CDU, SPD, Linke, Grüne, Mehrwertstadt, Freie Wähler/Piraten und FDP. „Die einreichenden Fraktionen stimmen darin überein, dass es der Charakter dieses Festes gebietet, dass die Landeshauptstadt Erfurt, deren Schutzpatron der Heilige Martin von Tours ist, hier künftig wieder als Mitausrichter des Martinsmarktes auftritt.“

Die Kulturdirektion unterstützt laut einer Stellungnahme zumindest die Überzeugung, dass der seit 1991 stattfindende Martinsmarkt weiter stattfinden solle. Die Gespräche mit den Ausrichtern dieses Jahres hätten sogar bereits begonnen. Zugleich sei die Austragung durch Externe als eine „Erleichterung und Entlastung der unterbesetzten Abteilung Märkte / Stadtfeste“ empfunden worden, heißt es.

Die amtierende Kulturdirektorin Sarah Laubenstein kündigte an, eine Übersicht über die städtischen Veranstaltungen vorzulegen. Dort soll auch stehen, welche Veranstaltungen aus Sicht der Kulturdirektion weiter selbst organisiert werden und wo Alternativen sinnvoll seien.