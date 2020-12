Erfurt: Straßenbahnen und Busse fahren seltener

Straßenbahnlinie mit Ziel Hauptfriedhof in Erfurt.

In der Landeshauptstadt fahren ab Donnerstag, 17. Dezember, Busse und Straßenbahnen weniger oft als üblich. Die Erfurter Verkehrsbetriebe AG (EVAG) nennen als Grund hierfür die bundesweiten drastischen Einschränkungen des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens zur Abwehr von Corona.

Der Lockdown habe auch Auswirkungen auf den Fahrplan in Erfurt, teilte das Verkehrsunternehmen am Montagmittag mit. Nur bis einschließlich Mittwoch, 16. Dezember, würden Busse und Straßenbahnen noch nach regulärem Plan verkehren. Ab Donnerstag greife der ausgedünnte Ferienfahrplan.

Ab 21. Dezember solle ein Sonderfahrplan gelten, der sich an einem 15-Minuten-Grundtakt der Stadtbahnen orientiere, ähnlich dem Angebot während des ersten Lockdowns im Frühjahr. Das Angebot gelte vorerst bis 10. Januar. Es sichere ein Grundangebot an Mobilität ab, damit die Erfurter ihre Arbeitsplätze per Bus und Stadtbahn erreichen oder notwendige Einkäufe erledigen könnten.

Die Erreichbarkeit der Ortsteile werde gesichert, allerdings geht es über ein Mindestangebot nicht hinaus. Wegen der Kurzfristigkeit gebe es keine geänderten Fahrplanaushänge an Haltestellen.

Fahrplaninfos unter www.evag-erfurt.de, die Handy-App Erfurt mobil oder Telefon: 0361/56 44 644