Erfurt sucht den Kulturpreisträger 2021

Vorschläge sind willkommen: Die Landeshauptstadt verleiht alle drei Jahre den Kulturpreis der Stadt Erfurt an Kulturakteure, die mit ihrem Schaffen das kulturelle Leben Erfurts auf besondere Art und Weise prägen und ehrt mit einem Preisgeld von 5.000 Euro ihre herausragenden kulturellen Verdienste. Jeder Bürger des Landes Thüringen ist nun eingeladen bei der Kulturdirektion Erfurt eigene Vorschläge für mögliche Preisträger einzureichen. Vorgeschlagen werden können sowohl natürliche, als auch juristische Personen. Es gibt einen Einsendeschluss: Vorschläge können bis zum 1. März 2021 bei der Stadtverwaltung Erfurt, Kulturdirektion, 99111 Erfurt oder per E-Mail an kulturdirektion@erfurt.de in schriftlicher Form unter Nennung der vollständigen Absenderangabe eingereicht werden.

„Dem Vorschlag ist eine möglichst aussagekräftige Beschreibung der kulturellen Arbeit beizufügen“, heißt es in dem Aufruf der Kulturdirektion. Der späteren Auswahljury sei es dabei vorbehalten, ob sie einen Preisträger bestimmt oder den Preis auf mehrere Vorgeschlagene aufteilt, so wie dies bei der Vergabe des letzten Kulturpreises im Jahr 2018 der Fall war. Den zuletzt verliehenen Kulturpreis teilen sich die Imago Kunst- und Designschule sowie und das Projekt Kalif Storch.

Rückfragen können an die Kulturdirektion Erfurt, Frau Halbauer, Tel. 0361/6551635 oder kulturpreis@erfurt.de gerichtet werden.

Das sind die Kulturpreisträger der vergangenen Jahre:

1997: A. T. Mörstedt (Maler und Grafiker)

1999: Jürgen Kerth (Musiker)

2001: E. A. Zimmermann (Druckgrafiker)

2003: Prof. Dr. G. Frischmuth (Chorleiter)

2005: Dieter König (Leiter der Stadtharmonie)

2007: Günter Kreienbrink (Restaurator und Buchbinder)

2009: Erfurter Herbstlese e. V.

2012: Erfurter Netzwerk Zughafen

2015: Tanztheater Erfurt e. V.

2018: Imago Kunst- und Designschule und Projekt Kalif Storch