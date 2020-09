Erfurt: The String Company spielt in der Kleinen Synagoge

Nun finden sie doch statt, ganz kurzfristig: zwei Stundenkonzerte der Band The String Company in der Kleinen Synagoge, am 26. September, um 15 und 16.30 Uhr. Am 14. November soll zudem die 9. Lange Nacht des Klezmer in der Thomaskirche als Abschluss der Thüringer Tage der jüdisch-israelischen Kultur unter der Beteiligung vieler Profi- und Laienkünstler stattfinden.

The String Company ist ein fester Bestandteil der Thüringer Klezmer- und Folkszene: Sie spielen regelmäßig zu Feierlichkeiten in der jüdischen Gemeinde sowie zum Achava Festival Thüringen und sind Veranstalter der Erfurter Langen Nacht des Klezmer. Lev Guzman, der in Usbekistan geborene Bratschist und Komponist, hat die Klezmer-Klänge seiner Heimat nach Erfurt mitgebracht.

Er hat hier Freunde gefunden, die den Farbenreichtum und die Erzählkraft dieser Musik schätzen und weitertragen. Mit von der Partie sind die Sängerin Marion Minkus sowie Reinhard Schwalbe (Violine) und Ljubomir Mitrovic (Akkordeon). Das Repertoire der Band umfasst eigene Kompositionen und temperamentvolle Arrangements: Besonders die leidenschaftlichen Klezmer-Interpretationen lassen jede Melodie zu einer persönlichen Botschaft werden.

Tickets für 12 Euro gibt es bei der Tourismusinfo und an der Kasse