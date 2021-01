Erfurt: Ungebetener Besuch nachts in der Wohnung

In der Nacht, während die Familie schlief, drang ein Unbekannter in die Wohnung ein. Das Symbolbild stammt aus dem Archiv.

Einen ungebetenen Gast hatte eine Familie im Erfurter Stadtteil Daberstedt in der Nacht zu Donnerstag in ihrer Wohnung. Während die Eheleute und ihr Kind schliefen, gelang es einem Unbekannten, die geschlossene Wohnungstür zu öffnen. Unbemerkt bediente er sich an verschiedenen Gegenständen im Wohnungsflur der Familie. Der Dieb ließ Bargeld, Bekleidung und Spirituosen im Wert von mehreren hundert Euro mitgehen, wie die Polizei mitteilte. Erst am Morgen bemerkte das Ehepaar den nächtlichen Einbruch.

Werkzeuge und Scheinwerfer über Nacht von Baustelle verschwunden

Auf einer Baustelle in der Wallstraße in Erfurt bedienten sich Diebe in der Nacht zum Donnerstag. Bauarbeiter stellten am Morgen fest, dass Unbekannte die Tür eines abgeschlossenen Lagerraums aufgebrochen hatten. Aus diesem stahlen die Täter unter anderem mehrere Werkzeugmaschinen und einen Bauscheinwerfer im Gesamtwert von mehr als 1000 Euro.

Mit Alkohol intus am Steuer erwischt und zur Blutentnahme gebeten

Eine Polizeistreife kontrollierte in der Nacht zu Freitag gegen 2 Uhr, in der Hans-Seiler-Straße einen VW-Fahrer. An dem Auto und den vorgelegten Papieren hatte die Beamten nichts zu beanstanden. Allerdings brachte es der 39-Jährige bei einem Alkoholtest auf fast 1,5 Promille. Die Fahrt endete für den Mann in einem Erfurter Krankenhaus zur Blutentnahme. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde erstattet.

Bei einem Auffahrunfall am Herrenberg beide Fahrer leicht verletzt - Feuerwehr musste trotzdem kommen

Am Donnerstagnachmittag musste eine 52-jährige VW-Fahrerin in der Straße Am Herrenberg anhalten, weil vor ihr ein Auto nach links in die Tungerstraße abbiegen wollte. Ein 70-jähriger Hyundai-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf ihren VW auf. Der Mann und die Frau wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Ihre Autos aber wurden dermaßen beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst, kam auch die Feuerwehr zum Abbinden von Flüssigkeiten zum Einsatz.