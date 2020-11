Erfurt: Zwei Stadträte wollen Beigeordneter werden

Matthias Bärwolff will im Rathaus das Ressort Bau und Wirtschaft leiten. Derzeit ist er Fraktionschef der Linken im Stadtrat.

Die Linke meldete sich zuerst. Am Montag nun auch die CDU. Mit Matthias Bärwolff, dem Fraktionschef der Linken-Fraktion und Niklas Waßmann treten zwei junge Stadträte mit einem ähnlichen Profil an, um Beigeordneten für Bau, Wirtschaft und Verkehr zu werden. Sie sind die Bewerber, die mit der am Sonntag beendeten Frist, aus der Deckung getreten sind.