Erfurter AfD verbreitet „Fake News“ zur Evag

Die Erfurter AfD-Fraktion hat Falschnachrichten zum Nachteil der Evag in Umlauf gebracht. In einer Mitteilung, die auch über soziale Netzwerke verbreitet wurde, deutet Stadtrat René Aust an, dass die Verkehrsbetriebe befristete Verträge von Mitarbeitern nicht verlängern wollten. Das sei „an ihn herangetragen worden“, sagte Aust. In der Mitteilung bezieht sich der Stadtrat auch auf die Corona-Krise.

