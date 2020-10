Corona-Kontrollen mit Bußgeld und Augenmaß in Erfurt

Ein auf 70 Mitarbeiter aufgestockter Stadtordnungsdienst soll künftig im Zwei-Schicht-System die Einhaltung der neuen Corona-Regeln in Erfurt kontrollieren. Bußgelder können bis zu 200 Euro betragen. In den Schulen und Kitas bleiben die Corona-Ampeln auf Grün, doch werden die Schutzmaßnahmen verstärkt. Das hat die Stadtspitze am Donnerstag verkündet. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

Verbot von Ausflügen und Klassenfahrten

Beim Land hatte Bildungsdezernentin Anke Hofmann-Domke (Linke) den Status „Gelb“ für alle Schulen und Kitas beantragt. Sie wollte vor allem ein Verbot von Ausflügen und Klassenfahrten sowie die Betreuung in getrennten Gruppen durchsetzen, um Ansteckungen zwischen sowie innerhalb von Einrichtungen so weit wie möglich zu vermeiden.

Diesen Maßnahmen hat das Bildungsministerium nun auch zugestimmt. Statt einer Gruppenbildung wird allerdings von „Kohorten“ gesprochen – größeren Gruppenverbänden, die den Kontakt untereinander vermeiden sollen. Der Ampelstatus bleibe aber Grün beziehungsweise „Grün mit besonderen Hygienemaßnahmen“, sagte Hofmann-Domke. „Gelb hätte eine Einschränkung des Präsenzunterrichtes bedeutet“, sagt Hofmann-Domke. „Das wollen wir vermeiden.“

24 neue Fälle am Montag

Ein positiver Corona-Fall bedeute automatisch Ampelgelb für die Einrichtung und eine Anpassung der Konzepte. Das ist derzeit in den Kitas „Marienkäfer“ und Vieselbach der Fall, wo Gruppen schließen mussten.

Hofmann-Domke appellierte an Reiserückkehrer unter dem Schul- und Kita-Personal, sich beim Gesundheitsamt zu melden und sich testen zu lassen. Das gelte zwingend für Rückkehrer aus Risikogebieten im Ausland. Für Mitarbeiter, die aus deutschen Risikogebieten zurückgekehrt sind oder allgemein den Verdacht einer Corona-Infektion hegen, seien die Möglichkeiten von freiwilligen Tests erweitert worden.

Stadtweit waren am Donnerstag 250 aktive Corona-Infektionen bekannt. Am Morgen waren 24 neue Fälle hinzugekommen. Der Richtwert der 7-Tage-Inzidenz lag bei 86,5 Fällen pro Woche und 100.000 Einwohner. Von den neuen Fällen waren keine Einrichtungen betroffen, sagte Hofmann-Domke. 18 Erfurter wurden im Krankenhaus behandelt, einer mehr als am Mittwoch.

Ordnungsdezernent: „Aktuelle Situation ungleich angespannter“

„Wir müssen dafür sorgen, dass die Entscheidungen der letzten Tage konsequent umgesetzt werden“, meinte Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD). „Wir hoffen, dass wir die Maßnahmen im Dezember wieder lockern können und ein Weihnachtsfest erleben, das halbwegs vernünftig ablaufen kann.“

Ordnungsdezernent Andreas Horn (CDU) appellierte an die Bevölkerung, die Allgemeinverfügung der Stadt und die für die nächsten Tage erwartete neue Landesverordnung einzuhalten. „Im Frühjahr erlebten wir eine sehr hohe Akzeptanz“, sagte er. „Aber jetzt ist die Situation ungleich angespannter.“

Um die Maßnahmen besser kontrollieren zu können, sei der städtische Ordnungsdienst auf 70 Mitarbeiter aufgestockt worden. Die freiwillige Verstärkung kommt vor allem aus dem Garten- und Friedhofsamt und ist zu großen Teilen schon im Frühjahr mit Streife gelaufen.

Nächtliche Sonderstreifen sind unterwegs

Der Streifendienst werde auf ein Zwei-Schicht-System umgestellt, kündigte Horn an. Er sei an allen Wochentagen zwischen 6.30 Uhr und 22 Uhr aktiv. Laut Bürgeramts-Chef Peter Neuhäuser könnten in dieser Zeit jeweils vier bis fünf Streifen gleichzeitig laufen.

Zudem sind seit Mittwoch nächtliche Sonderstreifen zwischen 20.30 Uhr und 2 Uhr unterwegs, die aus jeweils zwei Mitarbeitern von Polizei und Ordnungsdienst gebildet werden. „Wir wollen mit Fingerspitzengefühl vorgehen“, meinte Polizei-Chef Jürgen Loyen. „Aber wo das nichts hilft, werden wir auch Konsequenzen folgen lassen.“ Horn und Loyen lobten ausdrücklich die bereits erprobte Zusammenarbeit von Stadt und Polizei.

Fokus liegt auf Einhaltung der Maskenpflicht

Aktuell wird noch die Sperrstunde von 23 Uhr kontrolliert. Bislang sei bei knapp 40 überprüften Objekten kein Verstoß festgestellt worden, sagte Horn. Wenn am Montag der vom Bund angeordnete Lockdown der Gastronomie in Kraft tritt, erübrigt sich die Sperrstunde. Der Fokus der Kontrollen liegt daher auf der Einhaltung der Maskenpflicht, von Mindestabständen und von Kontaktbeschränkungen. Der Bußgeldkatalog sehe 60 Euro für eine fehlende oder falsch getragene Maske vor. Wer sich in Gruppen von mehr als zehn Personen aufhält, muss mit 200 Euro Strafe rechnen. Wer den Mindestabstand von 1,50 Meter missachtet, kann mit 100 Euro belangt werden. Laut Peter Neuhäuser betrifft das Bereiche außerhalb der Zonen, in denen eine Maskenpflicht gilt.

Der Ordnungsdienst werde zunächst Aufklärung betreiben. „Wir müssen mit den Leuten reden“, betonte Horn. „Aber wenn es Menschen gibt, die mit Vorsatz gegen die Vorgaben verstoßen, werden sie bestraft.“

