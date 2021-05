Erfurter Domplatz-Akazie schon ein Jahr hinter Gittern

Gitter mit Domblick: Der Bauzaun steht schon länger als ein Jahr um die Akazie am Domplatz herum. Wenigstens hält er den Müll beisammen, wenn wieder einmal ein Sturm über Erfurt fegt.

Erfurt. Schutz für die Akazie, Gabenzaun und Kunstort war der Bauzaun am Domplatz schon – nun soll er nach erst 14 Monaten weichen.

Etwas auf die lange Bank schieben, bekommt mit der Akazie am Domplatz in Erfurt eine neue Bedeutung. Seit mehr als einem Jahr, genau erinnern kann sich niemand an das Datum, ist der alte Baum von einem Gitter umgeben.

Unmittelbar neben der Außengastronomie des Cafés Hilgenfeld steht es – und ist über die Monate nicht schöner geworden. Manche mutmaßen gar, dass der Bauzaun schon eineinhalb Jahre oder noch länger dort darauf wartet, endlich seinem Namen gerecht zu werden, so sehr hat man sich schon an den Anblick gewöhnt. Steht das Garten- und Friedhofsamt bisweilen öffentlich in der Kritik, das Thema Baumschutz nicht besonders groß zu schreiben, nimmt es die Verwaltung an dieser Stelle ganz genau.

Zeitweilig wurde schon Kunst am hüfthohen Bauzaun befestigt, um den tristen Anblick zu verschönern. In der ersten Corona-Welle war ein Stammgast des Cafés auf die Idee gekommen, hier Lebensmittel anzuknoten und machte aus dem Gitter einen Gabenzaun für Bedürftige – ehe das städtische Bürgeramt von diesem Zaun-Frevel erfuhr und aus Gründen der Hygiene einschritt.

Das war belegbar im März 2020, so lange steht der Zaun also mindestens. Cafégäste, so lange die vor der Pandemie dort draußen sitzen durften, ließen innerhalb des Gitters sogar ihre Kinder sicher spielen. Heute noch lassen sich hier immerhin Fahrräder anschließen.

Bestens geschützt, gut erholt und hohe Aufenthaltsqualität

Derweil hat sich der Baum prächtig entwickelt, weil keine Radlenker und Pedale mehr mit seiner Rinde in Kontakt kommen. Sinn und Zweck des Bauzauns aber, der quasi schon zum Stadtbild gehört, ist tatsächlich eine Baustelle, wie wir auf Anfrage in der Stadtverwaltung erfuhren. Der aktuelle Zaun hätte längst Platz machen sollen für ein gewiss schöneres Geländer. Selbiges solle dem „mechanischen Schutz der Baumscheibe“ dienen, teilte das Rathaus mit. Dieser Schutz soll beispielsweise die Wasserdurchlässigkeit des Bodens gewährleisten oder verhindern, „dass Fußgänger, Radfahrer oder parkende Fahrzeuge den Boden verdichten“, heißt es im Originalwortlaut aus dem Garten- und Friedhofsamt. „An diesem Ort sollte dies durch ein Geländer erfolgen, an dem auch zwei Bänke befestig sind.“ Mit diesen – Zitat – „Baumschutzbänken“ werde der Wurzelbereich vor Beeinträchtigungen und zusätzlicher Verdichtung geschützt und die Aufenthaltsqualität erhöht.

Die Freude der Betreiber und Gäste der umliegenden Cafés währte indes nicht lange: Erst kam der Bauzaun, dann sei eine wirklich schöne, den Baum umgebende Bank, in Waage gesetzt worden. Die Bank verschwand überraschend wieder, der Bauzaun aber blieb. So leicht wie es schien, geriet das Vorhaben nicht. Zwar hatten schon vor Baubeginn die kräftigen Wurzeln der Akazie stellenweise das Pflaster so stark gehoben, dass Passanten ins Stolpern gerieten.

Man hätte ahnen können, das sich die Natur ihren Weg suchte. Amtlicherseits aber heißt es, dass „Suchschachtungen im Wurzelbereich“ gemacht wurden für die neue Abgrenzung. Dabei seien Wurzeln ausgerechnet in dem Bereich gefunden worden, wo das Fundament der Bank seinen Platz finden sollte, teilt das Garten- und Friedhofsamt mit. „Sodass die Bank nicht wie geplant aufgestellt werden konnte“, heißt es amtlich zurückgeblickt.

„Aktuell“ werde die Bank so überarbeitet, dass der Baum bei deren Einbau keinen Schaden nehme. Sobald die Arbeiten erledigt sind, würden Beschäftigte des Gartenamtes die Bank installieren. Nächste Woche gebe es einen Termin in Sachen Bank und Akazie: Dann solle das Vorhaben „schnellstmöglich“ abgeschlossen werden.