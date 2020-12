Die Erfurter Einkaufs-Center rechnen zum Wochenende hin mit einem Andrang, der die nach den neuen Corona-Regeln erlaubten Besucherzahlen überschreitet. Anger 1, Thüringen-Park und TEC gehen daher von vorübergehenden Einlass-Stopps und Wartezeiten aus.

Zugleich hoffen die Center, dass die Besucher verstärkt auf weniger frequentierte Zeiten ausweichen, um Weihnachtseinkäufe zu erledigen. „Unsere Botschaft lautet: Besuchen Sie uns auch gern während der Woche“, sagt Nadine Strauß, Center-Managerin vom Anger 1.

Alle drei Center sind mit Zählanlagen ausgestattet. Laut Thüringen-Park-Manager Julian Mirsanaye überschritten etwa Freitag und Samstag die jeweiligen Besucherzahlen das neue Besucher-Maximum, das seit Dienstag gilt. Im Thüringen-Park sind nun noch rund 1500 Besucher, im Anger 1 rund 1330 Besucher gleichzeitig erlaubt.

Wartelinien vor dem Eingang erinnern an das Abstandsgebot

„Sollte die maximal erlaubte Anzahl an Besuchern erreicht werden, schließen wir zeitweise die Eingänge“, bestätigt Nadine Strauß vom Anger 1. Haben genügend Besucher das Center verlassen, würden alle Eingänge wieder geöffnet. Zusätzlich zu den bestehenden Corona-Vorkehrungen wurden vor dem Haupteingang halbkreisförmige Wartelinien markiert, die an das Abstandsgebot erinnern.

Auch am TEC entstanden Wartelinien vor den Türen, bestätigt Center-Manager Emanuel Michael. Wie in den beiden anderen Centern sei zudem zusätzliches Wachpersonal bestellt worden.

Im Thüringen-Park könne zeitweise auch die Zufahrt zum Parkdeck gesperrt werden, sagt der Center-Manager Mirsanaye. „Wir müssen unfassbar schnell auf das reagieren, was gesagt wird und was dann in der Verordnung steht“, meint er.

Laut Rathaus-Sprecher Daniel Baumbach werde der Stadtordnungsdienst auf Ordnung in den Warteschlangen achten. Zudem sei in Gesprächen vereinbart worden, dass auch die Polizei die großen Center regelmäßig besucht.