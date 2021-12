Erfurter Fahrbibliothek pausiert bis 10. Dezember

Erfurt. Noch eine weitere Woche, bis mindestens zum 10. Dezember ist die Erfurter Fahrbibliothek nicht auf Tour.

Die Fahrbibliothek, also der Bus der Stadt- und Regionalbibliothek, ist nun noch eine weitere Woche lang nicht auf Tour. Voraussichtlich bis zum Freitag, 10. Dezember, wird die Fahrbibliothek nicht unterwegs sein, wie die Erfurter Stadtverwaltung am Freitag mitteilte. Die ausgeliehenen Medien, deren Abgabetermine in diesem Zeitraum liegen, werden automatisch verlängert. Sobald der Bus wieder im Einsatz sei, werde darüber informiert, so die Stadt.