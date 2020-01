Zur Benefizaktion „Hoffnung für Friedrich“ kommen am Sonntag vor allem Erfurter Familien. Der Fitness-Run mit Nils Schumann spielt allein 1300 Euro an Spenden ein.

Erfurter Familien geben „Hoffnung für Friedrich“

Eine überwältigende Resonanz findet am Sonntag die Benefizaktion „Hoffnung für Friedrich“ auf der Messe in Erfurt. Der zehnjährige Junge aus Erfurt ist an einem Hirntumor erkrankt, der nicht per OP behandelt werden kann. Eltern aus der Schule Friedrichs hatten die Aktion initiiert und wegen der großen Beteiligung noch kurzfristig aus der Schulturnhalle der Aktiv-Schule auf die Messe verlegt.

Den Auftakt bildete ein FitnessRun mit Nils Schumann, der schon über hundert Sportler anzog. Über die Rundenzahl der Teams wuchs die Spendensumme an. Wie Nils Schumann später bekanntgab, kamen so allein 1300 Euro zusammen. Im Saal des Kongressbereichs fand parallel eine Versteigerung mit dem Moderator Marc Neblung statt, für die verschiedene Firmen Sachspenden zur Verfügung gestellt hatten. Beispielsweise brachte die Versteigerung eines Hüpfburgen-Wochenendes 150 Euro ein. Die Initiatoren hatten vor allem Sport- und Freizeitaktivitäten zu einem Programm zusammengestellt, weil Friedrich in seinem Bekanntenkreis ein sportlicher und unternehmungslustiger Junge bekannt ist. Vor allem Familien sind zur Messe gekommen um ihre Anteilnahme am Schicksal Friedrichs zu zeigen und zu helfen.

Mit der von ihr gestarteten Spendenaktion hofft die Mutter, Geld für eine Behandlung in den USA zusammenzubekommen. Dort wird ein in Deutschland nicht zugelassenes Medikament eingesetzt, was – so die Hoffnung – das Leben Friedrichs noch einmal verlängert.

"Hoffnung für Friedrich": Benefizaktion in der Messe Erfurt
Vor allem Familien sind zur Messe gekommen um ihre Anteilnahme am Schicksal Friedrichs zu zeigen und zu helfen. Foto: Casjen Carl

