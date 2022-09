Erfurter Federlesen: Ideenreichtum, Fantasie und literarische Qualität gefragt

Erfurt. Sieben Preisträger wurden unter 60 Einsendern gewählt. Thema des Wettbewerbs war dieses Jahr: „Zwischen Wunsch und Wirklichkeit“.

Kreative Freizeitautorinnen und -autoren waren auch in diesem Jahr wieder eingeladen, in einen künstlerischen Wettstreit miteinander zu treten. Das „Erfurter Federlesen“ hatte in seiner 26. Auflage das Thema „Zwischen Wunsch und Wirklichkeit“. Jetzt fand die Autorenlesung mit anschließender Prämierung im Haus Dacheröden statt.

Aus mehr als 60 Einsendungen wählte die Jury insgesamt sieben Beiträge aus, die prämiert wurden. Darunter gab es neben sechs Prosawerken auch ein Gedicht. Wertungskriterien sind Ideenreichtum, Fantasie und literarische Qualität. In den Beiträgen ging es um völlig unerwartete Verläufe von Ereignissen, unerfüllte Herzenswünsche oder auch Anspielungen auf alltägliche Beobachtungen und Begegnungen im Lebensumfeld.

Feierliche Prämierung im Haus Dacheröden

Die Autorinnen und Autoren stellten ihre Texte vor und nahmen in feierlichem Rahmen ihre Prämierung entgegen. Die Begleitung am Piano übernahm Gottfried Gunther Grimmer. So erzählte Olaf Urban-Rühmeier in seiner Geschichte „Im Kopf“ davon, wie vermeintlich zwei Männer einen schweren Autounfall verarbeiten. Die Wahlerfurterin Ursula Bultmann dichtete in „Luftschloss“ ihre Interpretation zwischen Wunsch und Wirklichkeit und Ulrike Lynn ging in „Fluch und Flucht“ auf die Identitätsfindung eines jungen Menschen ein.

Regina Jarisch sinniert über das „Scheinerlei“ und Friederike Franz über das „Lilavendeluxe“ und die damit verbundenen Hürden ein besonderes Weihnachtsgeschenk zu erstehen. Die Erfurterin Anna Kugler sprach in „Himmel auf Erden“ über alltägliche Beobachtungen in der Erfurter Innenstadt, während Anke Elsner ihren Beitrag „Mit Schirm, Charme und Melone“ aufgrund kurzfristiger Verhinderung nicht selbst vortragen konnte.

„Nachlesen“ in Senioren- und Pflegeheimen der Stadt

In den kommenden Wochen werden auch fünf Nachlesen in verschiedenen Senioren- und Pflegeheimen stattfinden. Dabei können unter anderem im Seniorentreff Wigbertihof, im Altenpflegezentrum Carolinenstift und im Deutschordens-Seniorenhaus die Autoren ihre Werke vortragen, die in diesem Jahr nicht prämiert wurden. Dort wird es jeweils auch eine musikalische Begleitung geben.

Der generationsübergreifende Schreibwettbewerb Federlesen wird initiiert durch den Seniorenbeirat. Grußworte sprachen Roland Richter als Vorsitzender des Erfurter Seniorenbeirates und Anke Hofmann-Domke als Beigeordnete für Soziales, Bildung, Jugend und Gesundheit.