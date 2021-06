Erfurt Im Keller des Geschäfts fanden Diebe etwas zur Abkühlung.

Die tropischen Temperaturen der letzten Tage bringen in Erfurt offensichtlich auch Diebe ordentlich ins Schwitzen. Am Donnerstagnachmittag stellte die Betreiberin eines Friseurgeschäftes in der Erfurter Altstadt fest, dass Diebe in den Keller des Ladens eingebrochen waren. Neben zwei Standventilatoren verschwand ein hochwertiger Fön. Der Wert der Beute wird auf über 1.000 Euro beziffert.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen