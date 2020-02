Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erfurter Friseur zaubert Obdachlosen ein Lächeln ins Gesicht

Der Herrenfriseur „Dost Barber“ in der Schmidtstedter Straße öffnete am Sonntag von 14 Uhr bis 17 Uhr die Ladentüren für obdachlose Menschen und alle, die sich keinen Friseurbesuch leisten können.

Einer der Kunden war der 48-jährige Herr Oeftger. Er wohnt im Obdachlosenheim in der Mittelhäuser Straße. Auf die Auktion sei er durch die Flyer im Wohnheim aufmerksam geworden, sagte er. Es war keineswegs sein erster Besuch bei „Dost Barber“. Regelmäßig nehme er das kostenlose Angebot des Inhabers Hazhar Siyan an. Beim Verlassen trug Herr Oeftger ein Lächeln im Gesicht und wurde sogleich auf den nächsten Termin, in circa drei Monaten, aufmerksam gemacht.

„Als ich von der Aktion gehört habe, habe ich es nicht geglaubt.“

Insgesamt fast 20 Menschen suchten am Sonntag den Friseursalon auf. Darunter auch ein weiterer Kunde, der namentlich nicht genannt werden möchte. Er hatte auf der Straße von der Aktion gehört. Zögernd nahm er auf dem Friseurstuhl Platz. „Ich möchte die Haare einfach nur kurz – so sechs Millimeter. Ich kann das alleine nicht so gut“, bittet er den Angestellten. Hamza Dayan, der die Aktion mit ins Leben gerufen hat, wendete sich sofort an den Mann: „Dann kommst du ab jetzt immer zu uns. Wir machen das.“ Nachdem die Haare gefallen sind, trägt auch er ein Lächeln im Gesicht. Er wohne zurzeit in einem zugigen Schuppen, nachdem seine vorherige Bleibe abgebrannt sei, berichtete der Kunde. „Als ich von der Aktion gehört habe, habe ich es nicht geglaubt. Deshalb freut es mich umso mehr, dass es jetzt wirklich geklappt hat.“

Hazhar Siyan und Hamzar Dayan sind froh, dass etliche Menschen trotz des Faschingsumzugs in der Stadt am Sonntag zu ihnen gefunden haben. „Ich hoffe, dass es sich weiter herumspricht und wir beim nächsten Mal noch mehr Menschen eine Freude machen können“. Der nächste Termin werde in ungefähr drei Monaten sein, ein genaues Datum stehe aber noch nicht fest.