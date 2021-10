Erfurter Grüne wollen Nachtbürgermeister

Die Polizei wurde in diesem Jahr häufig gerufen, wenn Jugendliche im Brühler Garten oder in anderen Parks zu laut waren. Die Aufnahme entstand im Juli.

Erfurt. Ein Team soll Konflikte um Partylärm entschärfen, findet die Stadtratsfraktion.

In der Diskussion um nächtlichen Partylärm hat die Grüne-Fraktion im Erfurter Stadtrat einen Nachtbürgermeister vorgeschlagen. Gemeinsam mit einem zu gründenden Team solle der Amtsinhaber als Ansprechperson für Clubs, Partyszene, Politik und Anwohner Lärm-Konflikte ohne Hinzuziehen der Polizei entschärfen, sagt Stadtrat Jasper Robeck. Er verwies auf andere Städte, die solche Nachtteams unterhielten. Der Plan der Stadtverwaltung, überlaute Musik ab 22 Uhr in Grünanlagen und Parks zu verbieten, wird am Donnerstag im Ordnungsausschuss in der Thüringenhalle erneut beraten. Die Sitzung beginnt 18 Uhr.