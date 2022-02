Erfurter Kika-Figur Sandmännchen schwer beschädigt

Erfurt. Unbekannte schlugen Loch ins Herz

Das Sandmännchen ist erneut Opfer von Vandalismus geworden. Die Beschädigung ist so stark, dass die beliebte Kika-Figur nun zur Reparatur muss. Direkt an der Stelle des Herzens haben Unbekannte ein großes Loch in die Sandmann-Figur geschlagen. Hilfsbereite Passanten haben die „Wunde“ erstversorgt und Pflaster darüber geklebt. „Der Schaden ist aber so groß, dass er nicht vor Ort repariert werden kann“, sagt Wenke Ehrt von der Rathaus-Pressestelle. Die Figur muss nun in die Werkstatt.

In rund zwei Wochen kehrt das Sandmännchen auf seinen Platz am Kreuzsand hinter der Krämerbrücke zurück. Das Sandmännchen ist eins von insgesamt zwölf Figurenensembles mit 16 liebevoll gestalteten Kika-Figuren, die im ganzen Stadtgebiet verteilt sind. Sie begeistern kleine und große Besucher gleichermaßen.