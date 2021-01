Erfurter Klammeraffe Inka feiert 30. Geburtstag

Der Braune Klammeraffe "Inka" aus dem Thüringer Zoopark Erfurt wird am heutigen Sonntag stolze 30 Jahre alt. Das hat der Zoo mitgeteilt. Inka wurde am 24. Januar 1991 im Zoopark geboren. In freier Natur liegt die Lebenserwartung bei lediglich 20 Jahren.



Die Geschichte von "Inka" ist eine ganz besondere. Denn vor 30 Jahren hat Tierpflegerin Karola Walter das Jungtier mit der Flasche aufgezogen, da eine natürliche Aufzucht leider nicht möglich war. Das Muttertier "Monique" war in der Aufzucht unerfahren und hat den Nachwuchs nach der Geburt nicht angenommen.

Bei Klammeraffen beteiligen sich die Vatertiere nicht an der Aufzucht, sie tragen die Jungtiere auch nicht. Damit bot das Vatertier „Alter“ keinen Ersatz für das neugeborene Jungtier.

Pflegerin übernahm die Rolle der Mutter

Eine Ersatzmama war schnell gefunden - Karola Walter, schon damals im Bereich Affen im Zoopark tätig, übernahm die Rolle der Mutter und versorgte "Inka" fortan mit Geborgenheit und Nahrung.

„Alle zwei Stunden habe ich "Inka" anfangs die Flasche gegeben“ erinnert sich Karola Walter. Das verbindet und bis heute ist die enge Vertrautheit geblieben.



Nach der Handaufzucht wurde "Inka" 1992 langsam in die Klammeraffen-Gruppe eingeführt. Erst mit Sicht-, später mit Berührungskontakt. Heute, knapp 30 Jahre später, ist "Inka" das älteste Gruppenmitglied und mit ihrem zurückhaltendem Charakter ein Ruhepol für ihre Artgenossen.



Im Thüringer Zoopark Erfurt leben die Braunen Klammeraffen, neben den Brillenlanguren, im Affendschungel. Der Affendschungel wurde 2003 eröffnet und vom Berufsverband der Zootierpfleger mit einem Preis für die hervorragende Tieranlage ausgezeichnet.



Die Art wird im Rahmen eines europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) gemanagt. Ziel ist es, eine gesunde Population in Menschenobhut zu erhalten.

Unterschiede sind an der Stirnzeichnung zu erkennen

Dass dies nicht immer einfach ist, zeigten auch die wechselnden Namen: früher als Goldstirnklammeraffe bezeichnet, wurde die Art in Goldstirn- und Braune Klammeraffen aufgeteilt. Dann ergaben neuere genetische Untersuchungen, dass sich in der Zoopopulation - und damit auch in Erfurt - Mischlinge von Braunen- und Braunkopfklammeraffen befinden. Der Ursprung waren beschlagnahmte, hybride Tiere aus dem Freiland. Dort vermischen sich beide Arten entlang des Verbreitungsgebiets.



Im Zoopark leben nun die Hybriden wie auch die reinen Braunen Klammeraffen in einer Gruppe gemeinsam. Mit den Hybriden wird nicht gezüchtet. Während Braune Klammeraffen immer die weiße Stirnzeichnung tragen, haben diese die Braunkopfklammeraffen nie. Der Braune Klammeraffe weist eine eher braune Fellfarbe auf, die Braunkopfklammeraffen sind dunkler bis schwarz gefärbt. An den Zooparktieren kann man das sehr gut sehen.



Braune Klammeraffen sind wie alle Klammeraffen schlank gebaute Primaten. Die Gliedmaßen sind lang, die Daumen rückgebildet. Der sehr lange Schwanz ist als Greifschwanz ausgebildet und kann bis zu 90 Zentimeter lang werden.

Braune Klammeraffen leben im nordwestlichen Südamerika. Ihr Lebensraum sind tropische Wälder. Deren Zerstörung, Bergbau und die Jagd nach Affenfleisch sind Gründe, warum die Art als stark gefährdet eingestuft ist.