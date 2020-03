Erfurter Kliniken sind für mögliche Corona-Welle gerüstet

Die Zahl der Corona-Infektionen in Erfurt hat sich am Dienstag um acht auf 53 erhöht. Die Verläufe sind bislang eher leicht, doch die Mediziner blicken voller Anspannung auf die kommenden Tage. „Es ist wie bei einem Tsunami – das Wasser ist weg und alle warten darauf, dass es zurückkommt", sagt Prof. Dirk Eßer, Koordinator zwischen den Erfurter Kliniken, den niedergelassenen Ärzten und dem Corona-Krisenstab der Stadt. Die Frage ist nur, mit welcher Kraft.

Positiv ist: Vom überwiegenden Teil der Betroffenen ist die Infektionsquelle bekannt. 34 Erfurter haben sich allein in Österreich angesteckt. Drei weitere sind Kontaktpersonen dieser Urlauber. Hinzu kommen Reiserückkehrer etwa aus Italien oder Ägypten.

Die meisten Urlauber sind inzwischen zurückgekehrt und befinden sich in Quarantäne. Laut Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) ist die Zahl der Erfurter in häuslicher Isolation auf 704 gestiegen. Darunter sind 162 Erkrankte und Kontaktpersonen sowie 542 Reiserückkehrer.

Statistik der Corona-Fälle zeigt den Stand von letzter Woche

Andererseits gibt die Statistik vermutlich eher den Stand von Ende letzter Woche wieder als das aktuelle Ausmaß der Corona-Verbreitung in Erfurt. „Statt Stunden warten wir Tage und Wochen auf die Ergebnisse“, bestätigt der Arzt Dr. Michael Sakriß auch im Namen der Kassenärztlichen Vereinigung (KV). Wie wohl fast überall in Deutschland fehlen auch in Thüringen die Laborkapazitäten.

Dr. Sakriß bestätigt eine angespannte Stimmung. Eine Welle von neuen Infektionen in den nächsten Tagen sei anzunehmen, meint er. „Wir hoffen alle, dass der Sturm nicht oder nur wenig ankommt“, sagt er. „Und ich glaube, wir sind gut vorbereitet.“

Gemeinsam mit Prof. Eßer, der bis November Ärztlicher Direktor des Helios-Klinikums war und am Wochenende seine neue Koordinatoren-Funktion aufnahm, nannte Dr. Sakriß am Dienstag Details dieser Vorbereitung. So stünden im Helios in einem eigenen Gebäude 40 freie Beatmungsplätze bereit, die innerhalb von 24 Stunden verdoppelt werden können. Im Katholischen Krankenhaus sehe es, bei etwas weniger Betten, ähnlich aus.

Neue Abstrichstelle öffnet im Haus der Sozialen Dienste

Zudem werde am Mittwoch eine neue Abstrichstelle im Haus der Sozialen Dienste eröffnet. Sie wird vom Gesundheitsamt gemeinsam mit den niedergelassenen Ärzten betrieben. Weiterhin gilt aber, dass Abstriche nur bei den vom Robert-Koch-Institut vorgegebenen Anzeichen durchgeführt werden und nicht auf Verlangen.

„An der bisherigen Praxis ändert sich mit dem Ortswechsel nichts“, erläutert Dr. Sakriß. Betroffene würden vom ärztlichen Bereitschaftsdienst (Tel.: 116 117) an die richtige Stelle geleitet.

Die bisherigen Abstrichstellen an den beiden Krankenhäusern werden hingegen für Infektionsambulanzen reserviert. Sie können sofort in Betrieb gehen, sobald die Zahl der Infizierten stark ansteigen sollte. Dadurch würden Corona-Verdachtsfälle von den anderen Fällen der Notfall-Ambulanz räumlich getrennt.

Derzeit werden Fieberpatienten noch in den Arztpraxen behandelt

Derzeit werden Fieberpatienten aber noch in den Arztpraxen behandelt, die individuelle Sicherheitsvorkehrungen eingeleitet haben. In der Praxis von Michael Sakriß etwa wurden zwei Teams gebildet, die im wöchentlichen Wechsel arbeiten und sich aus dem Weg gehen. Für Fieberpatienten gebe es zudem eine Infektionssprechstunde zur Mittagszeit, wo das Personal unter Vollschutz arbeitet.

In anderen Praxen würden Verdachtsfälle vor der Tür empfangen, um über den weiteren Umgang zu entscheiden. „Die telefonische Anmeldung ist fast zur Bedingung für den Arztbesuch geworden“, sagt Dr. Sakriß. „Und die Telefone stehen nicht still.“

„Die Quarantäne ist viel wichtiger als der Abstrich“

Dass keine Corona-Tests auf Verlangen durchgeführt werden, kann Prof. Eßer nachvollziehen. „Die Quarantäne ist viel wichtiger als der Abstrich“, betont er. Menschen ohne Symptome, die sich ohnehin in Quarantäne befinden, müsse man nicht testen. Darüber hinaus könne es sein, dass der Corona-Test bei Infizierten nach sechs Tagen negativ bleibt und erst am siebten Tag anschlägt.

