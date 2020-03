Erfurter Krämerbrückenfest schrumpft wegen Corona

Der Coronavirus hat das Krämerbrückenfest erfasst – es soll geschrumpft werden. Die Domstufen-Festspiele sind bislang nicht betroffen, der Altstadtfrühling könnte im Sommer stattfinden. Diese und weitere wichtige Neuigkeiten aus dem Kulturbereich im Überblick:

Krämerbrückenfest als Straßenfestival

Die Stadtverwaltung hat am Donnerstag die Ausschreibung für die Bühnentechnik zum 45. Krämerbrückenfest (19. bis 21. Juni) gestoppt. Auch Künstler, etwa aus dem Ausland, würden angesichts der ungewissen Corona-Lage nicht engagiert. „Das Fest wird in diesem Jahr nicht in der gewohnten Form stattfinden, sondern Straßenfest-Charakter haben“, sagte Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD).

Dauer und Datum stehen noch nicht fest. Erwogen wird die Idee, das Volksfest in der Art der Fête de la Musique als Straßenfestival, vielleicht gemeinsam mit der Fête am 21. Juni stattfinden zu lassen. Ein etwas späterer Termin ist ebenso möglich, aber wenn, handelt es sich wohl eher um eine Verschiebung um wenige Tage.

Laut Kulturdezernent Tobias Knoblich (parteilos) sei das Risiko zu hoch, die Technik-Ausschreibungen für „mehrere 10.000 Euro“ in Gang zu setzen. „Das Geld wollen wir lieber in Künstler und Kulturbeiträge stecken“, sagte Knoblich. Sponsoren hätten zudem ihren Rückzug signalisieren müssen. Der Mittelalter-Aspekt muss wohl ebenfalls heruntergefahren werden.

Dennoch solle die gesamte Innenstadt außer dem Domplatz genutzt werden. „Es wird mehrere Verweilpunkte für kleinere Publikumskreise geben“, sagte Knoblich. „Vielleicht ist das auch ganz schick und kann eine Chance sein, Lehren für die Zukunft zu ziehen.“

Tatsächlich handelt es sich um eine Rückkehr zu den Wurzeln: Während das Krämerbrückenfest deutlich kleiner begann, wurde die zunehmende Größe und Kommerzialisierung in den letzten Jahren vereinzelt kritisiert.

Domstufenfestspiele finden wie geplant statt

„Nabucco“ auf den Domstufen (10. Juli bis 2. August) ist bislang nicht in Gefahr. „Wir sind optimistisch, dass die aktuellen Einschränkungen nicht mal in die Nähe dieser Zeit kommen“, sagte Bausewein. Für die Domstufen sind die Ausschreibungen und Vergaben bereits erfolgt. Am Donnerstag bestätigte die Stadtspitze die Entscheidung, „dass die Domstufen-Festspiele nach menschlichem Ermessen stattfinden werden“.

Altstadtfrühling könnte auf August verlegt werden

Der Altstadtfrühling (28. März bis 13. April) ist bereits abgesagt worden. Der Oberbürgermeister schließt allerdings nicht aus, dass er nachgeholt wird. „Es gibt Vorgespräche“, bestätigte er und verwies darauf, dass die Schausteller ähnlich schwere Zeiten erleben wie die Künstler.

Eine abgespeckte Variante im August, der für die Schausteller ohnehin eine Saure-Gurken-Zeit sei, wäre zum Beispiel denkbar. Allerdings beginnt am 25. September mit dem Oktoberfest bereits das nächste Schausteller-Spektakel auf dem Domplatz.

Lange Nacht der Museen definitiv nicht im Mai

„Nicht in der geplanten Form“ wird die Lange Nacht der Museen (15. Mai) stattfinden, teilte Bausewein mit. Das bedeutet auch: nicht im Mai. „Aber in einer etwas abgespeckten Form könnte die Museumsnacht die Denkmaltage im September bereichern“, sagte der Oberbürgermeister.

Ausstellung zu Trommsdorf findet statt, Eröffnung aber später

An der für das Stadtmuseum geplanten Sonderausstellung (15. Mai bis 28. Februar 2021) über den Erfurter Pharmazeuten und Humanisten Johann Bartholomäus Trommsdorff hält die Stadt fest. Die Eröffnung wird sich vermutlich aber nach hinten verschieben. „Eine Ausstellung zu einem Pharmakologen, der sich auch mit Hygiene beschäftigte, passt wunderbar in die Zeit“, sagte Kulturdezernent Knoblich.

Die Ausstellung ist mit einer 100.000-Euro-Investition für eine bessere Klimatisierung im Stadtmuseum und mit einer internationalen Tagung im Oktober verbunden. Auch diese Pläne haben Bestand.

Kurzfilme zu Museen bald im Internet zu sehen

In den nächsten zwei Wochen soll laut Tobias Knoblich der erste von mehreren Kurzfilmen über die Erfurter Museumslandschaft zu sehen sein. Digitale Führungen durch Ausstellungen seien etwa in der Kunsthalle, in der Alten Synagoge oder im Angermuseum geplant. Bislang gilt das digitale Fenster in die Erfurter Museen eher als verhangen.