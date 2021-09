Erfurter Kulturquartier: Dialog über deutsch-französische Verflechtungen

Erfurt. Um deutsch-französische Verflechtungen geht es im Dialog zwischen Anne Weber und Jérôme Prieur, der im Kulturquartier stattfindet.

„Feinde, Freunde, Krieg und Dialog“ ist die Veranstaltung am Samstag, 25. September, um 18.30 Uhr im Kulturquartier überschrieben. Anne Weber, die Gewinnerin des Deutschen Buchpreises 2020 („Annette, ein Heldinnenepos“), unterhält sich mit dem französischen Filmemacher Jérôme Prieur über die Verflechtungen der deutsch-französischen Geschichte im 20. Jahrhundert.

Jérôme Prieurs Film „Vivre dans l‘Allemagne en guerre“ basiert auf Auszügen aus Briefen und Tagebuchaufzeichnungen, in denen überwiegend deutsche Frauen ihren Alltag in Deutschland zwischen 1938 und 1945 erzählen. Im Gespräch wird es auch um die Familiengeschichte von Anne Weber selbst gehen, die sie 2015 in dem Buch „Ahnen“ darstellt. Sie begibt sich auf eine Entdeckungsreise in die befremdende und faszinierende Welt ihres Urgroßvaters und damit in die Abgründe und Höhenflüge einer ganzen Epoche.

TLZ-Newsletter für Erfurt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das moderierte Gespräch findet in Deutsch und Französisch (mit Simultanübersetzung) statt. Im Anschluss an das Gespräch wird der Film „Vivre dans l‘Allemagne en guerre“ gezeigt, der für die Aufführung in Erfurt erstmals deutsche Untertitel erhält. Moderiert wird der Dialog von Fritz von Klinggräff, es handelt sich um eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Institut français Erfurt.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Erfurt.