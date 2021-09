Erfurter Linke fordert: Hundewiese im Nordpark begrenzen

Erfurt. Auf einer Wiese im Nordpark direkt an der Auenstraße dürfen Hunde ohne Leine herumtollen. Erst vor zwei Wochen kam es dort zu einem schweren Unfall.

Die Hundewiese im Nordpark an der Auenstraße müsse dringend optisch durch einen Zaun oder eine hohe Hecke begrenzt werden, fordert Karola Stange, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken-Stadtratsfraktion. Sie habe die Stadtverwaltung aufgefordert, Mittel bereitzustellen, auch, um Schilder anzubringen, auf denen es Hinweise zur Hundewiese gebe.

Derzeit gibt es sechs Hundefreilaufflächen in Erfurt

Auf den insgesamt sechs Hundefreilaufflächen im Stadtgebiet könnten die Vierbeiner ohne Leine herumtollen. Keine dieser Flächen sei eingezäunt oder anderweitig optisch begrenzt, so Stange. Es gebe Hinweisschilder, die die Flächen begrenzen, aber Hunde könnten nun mal nicht lesen. Je nachdem wo sich diese Freilaufflächen befinden, stelle das auch kaum eine Gefahr dar.

TLZ-Newsletter für Erfurt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Im Nordpark jedoch befinde sich die Freilauffläche direkt an der Auenstraße. Schon früher, als dort noch Autos fuhren, sei es zu Gefährdungen gekommen. Autos dürften dort zwar nicht mehr fahren, aber die Gefahr eines Zusammenstoßes mit Hunden und Fahrrädern sei größer denn je. Erst vor zwei Wochen kam es an dieser Stelle zu einem schweren Unfall mit einem Radfahrer und einem Hund. „Es muss doch möglich sein, das Zusammenleben von Mensch und Tier, gerade an dieser hochfrequentierten Stelle, zu verbessern und harmonischer zu gestalten“, so Karola Stange.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Erfurt.