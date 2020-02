Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erfurter Parkplatz wird eröffnet, die Auenstraße geschlossen

Der neue Parkplatz am Nordpark soll am Mittwoch freigegeben werden. Die Stellplätze an der Wendeschleife der Marie-Elyse-Kayser-Straße sollen vor allem den Wegfall der südlichen Auenstraße ausgleichen. Die lange angekündigte Sperrung der Auenstraße für den motorisierten Verkehr steht offenbar kurz bevor.

Der neue Parkplatz ist etwa 2000 Quadratmeter groß. Nach Angaben von Rathaus-Sprecherin Anja Schultz sind 116 Stellplätze entstanden. Darunter sind vier Stellplätze für Menschen mit Behinderung. Die Autos sollen im Inneren der Straßenbahn-Wendeschleife und an der äußeren Busschleife parken. Die Wendeschleife wird nicht im regulären Straßenbahnbetrieb genutzt. Ein Euro pro Stunde, fünf Euro am Tag Im Gegensatz zur Auenstraße soll der Parkplatz bewirtschaftet werden. Er gehört zur Parkgebührenzone 2 und kostet daher halb so viel wie in der Innenstadt – ein Euro pro Stunde, fünf Euro pro Tag. Zwischen 18 Uhr am Abend und 8 Uhr am Morgen müssen keine Parkgebühren bezahlt werden. Bei der Umgestaltung des Nordparks im Vorfeld der Bundesgartenschau (Buga) 2021 wird die Auenstraße zum Teil des Gera-Radwegs. Sie darf dann nur noch von Radfahrern, Fußgängern und Rettungsfahrzeugen benutzt werden. Auenstraße – Stilllegung auf Zeit oder für alle Zeiten? Offen ist noch, ob die Stilllegung von Dauer ist oder nach der Buga wieder rückgängig gemacht wird. Nach offizieller Lesart soll das Buga-Jahr zugleich eine Testphase darstellen, in der sich die Maßnahme bewähren soll. Vertreter der Stadtverwaltung und eine Mehrheit im Stadtrat favorisierten zuletzt allerdings die dauerhafte Stilllegung. Ursprünglich sollte die Sperrung schon mit dem Beginn der Bauarbeiten im Nordpark erfolgen. Die Maßnahme, die lange Zeit für das Frühjahr 2019 angekündigt war, hat die Stadt so lange wie möglich aufgeschoben. Hauptgrund war, dass der Parkplatz als Alternative noch nicht fertig gestellt war. Mit der Freigabe des Parkplatzes fällt dieser Grund nun weg. Laut der Rathaus-Sprecherin Schultz werde der genaue Termin für die Stilllegung der Straße durch den Park in den nächsten zwei Wochen bekannt gegeben. Subventionen für Nordbad-Besucher werden geprüft Die Stellplätze in der Auenstraße werden vor allem von Mitarbeitern des Helios-Klinikums genutzt. Im Sommer parken dort auch die Besucher des Nordbades. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, laufen derzeit Gespräche mit den Stadtwerken mit dem Ziel, die Parkgebühren für Besucher des Nordbades auf dem Parkplatz zu subventionieren. Der Bau des Parkplatzes hatte sich auch verzögert, weil zwischenzeitlich eine Umplanung erfolgt war. Statt der eigentlich geplanten 100 Stellplätze sollten 131 Stellplätze entstehen. Nachjustierungen mit Blick auf Bestandsbäume ergaben schließlich die aktuelle Stellplatzzahl von 116. Die Neupflanzungen für gefällte Bäume sollten im Bereich des Gera-Ufers erfolgen. Der nördliche Teil der Auenstraße ist weiterhin nutzbar. Über eine zeitgleich mit dem Parkplatz entstandene neue Anbindung können Autofahrer von der Marie-Elyse-Kayser-Straße zur nördlichen Auenstraße und weiter bis zur Riethstraße gelangen.