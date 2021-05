Erfurter Petersberg: Ein Problem gelöst, ein anderes bleibt

Gartenamtschef Sascha Döll macht den Praxistest. Er weiß, dass die Treppe zum Petersbergaufstieg recht steil ist. Nun wird an der Stelle nachgebessert.

Erfurt. Am Fuß des Petersberges stört eine steile Treppe. Und die Besucher ignorieren vielfach den vorhandenen Zebrastreifen.

Wir haben verstanden. Unter dem Slogan wird am Treppenaufgang zum Petersberg nachgebessert. Leser, besonders ältere, hatten ihre Verwunderung über das schmale Treppenmaß des ersten Abschnitts des Aufgangs zum Petersberg geäußert. Eine echte Herausforderung, so der Tenor.

Gartenamtsleiter Sascha Döll kennt das Problem. Es ergebe sich aus dem unter dem Aufgang befindlichen Parkhaus, sagt er. Von dessen Außenmauer musste man mit dem Platz für die Treppe bis zum Straßenrand auskommen. Auf dem Stück habe man dann die Stufen eingepasst. Sie seien steiler geworden, normgemäß aber zulässig. Durch die kritischen Hinweise hat man aber neu gedacht. Die Lösung wurde in Form eines Mittelhandlaufs gefunden, der eine Möglichkeit zum Festhalten bieten soll. Das Geländer sei in Arbeit, so Döll.

Geländer kommt, Zebrastreifen nicht

Ein zweites Problem an fast gleicher Stelle: Viele Besucher der Festung ignorieren den Fußgängerüberweg und wählen stattdessen den kürzesten Weg über die Fahrbahn. Was oft zu kritischen Situationen mit den Autos führt. Im Gegensatz zum Treppenproblem gibt es aber hier keine Lösung in Form eines zusätzlichen Zebrastreifens bzw. die Verlegung des bereits vorhandenen.

Im Amtsdeutsch klingt das bei Frank Helbing, Abteilungsleiter im Verkehrsamt, so: Gemäß „Richtlinien für die Anlage und Ausstattung von Fußgängerüberwegen (FGÜ), Ausgabe 2001“ dürfen diese nur an Stellen angelegt werden, „wo nur ein Fahrstreifen je Fahrtrichtung überquert werden muss“. Hier seien aber drei Fahrstreifen zu überqueren: geradeaus, stadtein- und -auswärts, plus Linksabbiegestreifen zur Tiefgarage Domplatz.

Ein auf Treppenhöhe verlegter FGÜ läge mitten im Kreuzungsbereich Lauentor/Bechtheimer Straße. Noch weiter nach oben gehe auch nicht. Da lauere nämlich das nächste Ausschlusskriterium: FGÜ dürfen nicht in der Nähe von Ampeln errichtet werden. Gelöst ist das Problem damit trotzdem nicht.