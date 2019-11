Die Erfurter machen weniger Müll, die Weimarer produzieren gegen den allgemeinen Trend mehr Abfall: Das hat das Statistische Landesamt festgestellt. Ganz Mittel- und Westthüringen betrachtet, gab es 2018 ein Aufkommen von rund 340.000 Tonnen – immerhin 2500 Tonnen weniger als im Vorjahr.

Was aber heißt das für die Raba in Erfurt-Ost? Die Kombinationsanlage aus mechanisch-biologischer und thermischer Verwertung war schließlich für eine Kapazität von 90.000 Tonnen Abfall pro Jahr gebaut worden! Wird die Restabfallbehandlungsanlage überhaupt noch ausgelastet? Und wie wirkt sich das auf die Müllgebühr aus?

Marco Schmidt, Geschäftsführer der Thüringer UmweltService GmbH unter dem Dach der Erfurter Stadtwerke, freut sich, dass die Kampagnen zur braunen Tonne in Erfurt offenbar Wirkung zeigen: Weniger Abfälle landeten demnach im Hausmüll und damit in der Raba, sondern über die Biomülltonne in der Herstellung von Gütekompost. Trotz steigender Einwohnerzahlen Erfurts sei die Hausmüllmenge insgesamt leicht sinkend. Heißt: Die Erfurter sortieren zunehmend besser. Dass auch die Menge des Grünabfalls in den letzten zwei Jahren geringer ausgefallen sei, liege an trockenen und heißen Wetterperioden: „Wenn kein Rasen wächst, kommt auch keiner in die braune Tonne“, sagt Schmidt. Über mangelnde Auslastung indes könne in der Raba nicht geklagt werden. Eher das Gegenteil sei der Fall.

An der Kapazitätsgrenze

Hatte der deutsche Entsorgungsmarkt noch vor fünf Jahren mehr Kapazitäten, als es Abfälle zu verwerten gab, habe sich dieser Trend komplett gewendet. Grund für die erhöhte Nachfrage sei nicht der Haus- sondern der Gewerbemüll: „China hat sich entschieden, nicht mehr unseren Verpackungsmüll anzunehmen und die Müllkippe unseres Globus zu sein“, sagt der TUS-Geschäftsführer. Was früher ins Ausland verschifft wurde, bleibe nun im europäischen Markt und werde hier verbrannt. Der Exportwegfall führe zu Gewerbemüllabfall-Mengen, für die es kaum ausreichend Anlagen zur Entsorgung gebe in Europa und Deutschland. Und auch wenn sich Erfurt nie an diesen Müllexporten beteiligt habe – „was in Erfurt erzeugt wird, bleibt bei uns!“ – führe nun der Wegfall der asiatischen Abnehmer zu Andrang auf verbliebene Rabas wie in Erfurt. So könne verschmerzt werden, dass ab Mitte 2020 die Stadt Weimar und der Landkreis Weimarer Land den Vertrag mit der Erfurter Raba gekündigt habe, etwa ein Drittel der bisher angelieferten Hausmüllmenge entfällt. An einem Mangel an „Brennstoff“ zur Wärme und Stromerzeugung werde es der Raba wegen der neuen Lage auf dem Gewerbemüll-Markt nicht mangeln. „Wir könnten die zwei- bis dreifache Menge annehmen, wenn wir die Kapazitäten hätten“, sagt TUS-Chef Schmidt. Eine Veränderung müsse es dennoch geben: Hatte das Weimarer Land keinerlei Biotonne und daher sehr gemischten Müll, mache die hohe Trennquote der Erfurter die mechanisch-biologische Vorsortierung der Abfälle, ehe sie der thermischen Verwertung zugeführt werden, quasi überflüssig.

Sinnvoller, so Schmidt, sei die Vorsortierung allemal. Denn hier entstehe Kompost, in der Vorsortierung der Raba hingegen nur zu deponierende Rotte. „Die Welt hat sich in dieser Frage positiv weitergedreht“, sagt Schmidt.

Über Müllgebühren, die ja für ein ganzes Entsorgungspaket erhoben werden, entscheidet letztlich der Erfurter Stadtrat und neu wieder für die Jahre ab 2022. Die Raba, so ist sich Schmidt recht sicher, bleibe bei den Kosten stabil und werde kein Grund sein, um gegebenenfalls an der Gebührenschraube zu drehen.