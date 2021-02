Am Montag können die Kinder der 5. und 6. Klassen sich wieder den Ranzen aufsetzen. Sie und Eltern hoffen, dass es nunmehr so bleibt.

Die Grundschulen sind seit einer Woche offen, ab Montag sollen die Schüler der 5. Und 6. Klassen „wieder dürfen“, wie es schon der Sprachgebrauch ist. Doch wer nach Meldungen über Corona-Fälle in Schulen und Kindergärten beim Ministerium in der Ampel-Liste nachschaut, liest fünfmal Erfurt unter „Geschlossene Schulen mit bestätigten Infektionen“. Corona-Blog: Erster Landkreis schließt Schulen und Kitas wieder – 10.000 Impfungen am Wochenende geplant