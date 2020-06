„Wir freuen uns, dass wir in unseren Schwimmhallen wieder Badegäste begrüßen können. Ein früherer Termin war aufgrund der behördlich angeordneten Gesundheitsauflagen jedoch nicht möglich“, sagt Torsten Schubert, Geschäftsführer der SWE Bäder GmbH.

Erfurt. Am Samstag können Wasserratten wieder in die Erfurter Schwimmhallen stürmen. Doch es gibt Einschränkungen und Besonderheiten. Darauf müsst Ihr achten.

Schwimmhallen öffnen wieder - Wann, wie lang und für wen?

Am 20. Juni öffnen die Schwimmhallen der SWE Bäder GmbH voraussichtlich wieder ihre Türen. In der Schwimmhalle Johannesplatz gibt es vorerst keinen öffentlichen Badebetrieb, da hier vorrangig die Vereine schwimmen werden. Die Roland Matthes Schwimmhalle öffnet dienstags, mittwochs, freitags und samstags von 6 bis 22 Uhr, sonntags von 8 bis 22 Uhr für Besucher.

„Wir freuen uns, dass wir in unseren Schwimmhallen wieder Badegäste begrüßen können. Ein früherer Termin war aufgrund der behördlich angeordneten Gesundheitsauflagen jedoch nicht möglich“, sagt Torsten Schubert, Geschäftsführer der SWE Bäder GmbH, der sich beim Erfurter Gesundheitsamt für die sehr schnelle Prüfung des Schutzkonzeptes für die Schwimmhallen bedankt.

Saunabereich noch nicht wieder geöffnet

Ursprünglich war geplant, dass ab 20. Juni nicht nur geschwommen, sondern auch wieder sauniert werden kann. Aufgrund des Wassereinbruches am vergangenen Wochenende (auf einem Nachbargrundstück war eine Trinkwasserversorgungsleitung havariert) kann jedoch vorerst nur der Schwimmbereich wieder öffnen. Zu groß sind die Schäden im Untergeschoss. Wann der Saunabereich wieder geöffnet werden kann, ist bisher nicht abzusehen.

Der Badebetrieb hingegen ist uneingeschränkt möglich, da Technik und Badebereich unversehrt sind. An allen Tagen findet auch in der Roland Matthes Schwimmhalle Vereinsbetrieb statt. Besucher der Schwimmhalle müssen sich darauf einstellen - ähnlich wie in der Gastronomie -, ihre persönlichen Daten zu hinterlassen, um die Hygieneauflagen zu erfüllen. Das Wegesystem wird verändert, damit Besucher besser Abstand halten können.

Die Rutschen sind gesperrt. Sprudeldüsen werden vorerst außer Betrieb genommen. Auch in den Schwimmhallen gilt: Abstand halten. Schränke und Duschen werden reduziert, da die Anzahl der Besucher begrenzt ist. Wer unsicher ist, ob die freien Plätze für Badegäste ausreichen, kann unter der Service-Nummer 0361/5643571 nachfragen.

Öffnungstermin für Dreibrunnenbad und Freibad Möbisburg steht noch nicht fest

Was die Kursangebote anbelangt - der Geschäftsführer bittet noch um Geduld. Eigentlich sollten schrittweise wieder Kurse angeboten werden. Aufgrund der Havarie fehlen jedoch Umkleiden im Untergeschoss der Roland Matthes Schwimmhalle. „Die Kollegen sind dran und geben ihr Möglichstes, damit Sauna und Kurse ebenfalls schnellstmöglich wieder beginnen können“, sagt Torsten Schubert und verweist darauf, dass auch für bereits begonnene bzw. gebuchte Kurse, die aufgrund der behördlich angeordneten Schließung der Schwimmhallen abgebrochen werden mussten, eine Lösung im Interesse der Besucher gefunden wird.

Die Vorbereitungsarbeiten für die beiden kleinen Bäder - Dreienbrunnenbad und Freibad Möbisburg - laufen weiter. Ein Öffnungstermin steht noch nicht fest; die SWE Bäder GmbH will dann aber auch noch mal informieren.