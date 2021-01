Erfurter SPD-Fraktionschef widerspricht der Mehrwertstadt

Erfurt Kritisiert hat Frank Warnecke (SPD) die Aussagen des Mehrwertstadt-Fraktionschefs Sebastian Perdelwitz, die Landeshauptstadt dürfe nicht noch weitere Ansiedlungen und damit Wirtschaftskraft an sich ziehen.

„Bei aller Kritik am vermeintlich einseitigen Logistikstandort Erfurt, ist es doch umso mehr unsere Aufgabe, uns für hochqualifizierte Arbeitsplätze und Ansiedlungen einzusetzen. Dieser Aufgabe sollten sich alle endlich bewusst werden, statt mit Floskeln Erfurt das Recht zur Entwicklung abzusprechen“, reagiert Warnecke. Die Initiative des Forschungs- und Industriezentrums sei von den Unternehmen selbst ausgegangen und die SPD-Fraktion unterstütze diese dabei.

Das Beleben von Brachflächen sei zwar wichtig, gehe jedoch im konkreten Fall an der Realität der Unternehmen vorbei.