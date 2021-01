Erfurter Stadtgarten wird neu ausgeschrieben

Erfurt. Die Betreibung des Erfurter Stadtgartens soll bis zum Sommer neu ausgeschrieben werden. Es werde sich um eine offene Ausschreibung handeln, die nicht ausschließlich eine kulturelle Nutzung vorsieht, sagt Stadtentwicklungsdezernent Tobias Knoblich (parteilos).

„Wir schreiben so offen aus wie möglich“, betont er. Stimme der Stadtrat zu, könne die Vergabe bis Jahresende erfolgen.

Knoblich bestätigt, dass die Suchthilfe in Thüringen (SiT) Interesse am Stadtgarten angemeldet hat. Die SiT sucht ein Gebäude für ein vom Bund mit 15 Millionen Euro gefördertes Pilotprojekt zur Aufklärung über Suchtgefahren, das auch kulturelle Veranstaltungen vorsieht. Das Projekt werde von der Stadtspitze als „solide“ und „sehr interessant“ eingeschätzt, bestätigt Knoblich.

„Wenn die Werkstattgespräche vergiftet werden, wird es komisch“

Zugleich sei er „bestürzt“ über Kritik aus dem Stadtrat am Umgang mit dem Stadtgarten. Wolfgang Beese (SPD) und René Kolditz (Linke) hatten spekuliert, dass die Stadtverwaltung eine Vergabe des Stadtgartens an die Suchthilfe ohne Ausschreibung plane und zudem die Werkstattgespräche zum Thema so gesteuert habe, dass die Vergabe an die Suchthilfe als einzige Lösung erscheine. Beese und Kolditz hoffen auf eine Zukunft des Stadtgartens in alter Form vorrangig als Veranstaltungsort.

„Man kann verschiedene Meinungen haben“, sagt der Dezernent. „Aber wenn die Werkstattgespräche vergiftet werden, wird es komisch.“ Knoblich kritisiert die Äußerungen als „rückwärtsgewandte Reflexe, die mit Vorurteilen behaftet sind“.

Vielmehr seien die von Wolfgang Beese angedeuteten weiteren Interessenten für die Stadtgarten-Betreibung in überlieferter Weise bisher nicht bekannt. Deshalb geht Knoblich weiter davon aus, dass die von den Stadträten erhoffte Nutzung des Stadtgartens „wie er einmal war“ aus wirtschaftlichen Gründen nicht funktioniere. Weil die Kapazität zu gering sei, gebe es keinen Marktteilnehmer, der das Risiko eingehen wolle. Das habe auch die erste, gescheitere Ausschreibung gezeigt.

Für eine Zwischenlösung fehlt der Stadt das Geld

Das Interesse der Suchthilfe sei in den Werkstattgesprächen zumindest angedeutet worden. Ein externes Büro, das eine Studie zur Zukunft des Stadtgartens erstellte, habe sich ebenfalls mit solchen Ideen befasst. Dass die Studie auch ein Konzept vorschlägt, dass dem Konzept der Suchthilfe entspricht, sei daher „kein Hexenwerk“.

Für illusorisch hält Knoblich eine von Kolditz und Beese präferierte Zwischenlösung, bei der die Stadt den Stadtgarten zunächst für mindestens 300.000 Euro ertüchtigt und verpachtet, um dann eine neue Ausschreiung mit mehr Ruhe anzugehen. Weder in diesem noch im nächsten Jahr – und auch nicht in den Folgejahren - sei das Geld vorhanden, betont Knoblich. Der Stadtgarten sei in einem desolaten Zustand und müsse dringend saniert werden, um nicht weiter zu verfallen.

Die Entscheidungen über die Ausschreibung und die Vergabe fälle am Ende der Stadtrat. „Aber wenn Teile des Stadtrates auf Zeit spielen, müssen sie sich dafür kritisieren lassen, dass sie die Chancen ignorieren“, meint Knoblich.