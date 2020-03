Erfurter Tierheim macht für Besucher dicht

Für Besucher sind die Tierheimstandorte im Andreasried und am Lutherstein geschlossen. Wer ein Tier abzugeben hat, wird an der Pforte gebeten, das Tier anzuleinen oder in einer Box zu übergeben. „Wir wollen möglichst auf Abstand agieren“, sagt Tierheim-Chef Dr. Matthias Harnisch, um weder Mitarbeiter noch den Tierheimbetrieb in Gefahr zu bringen. Die Vermittlung von Tieren erfolge aktuell nur noch übers Internet. Futterspenden seien weiterhin willkommen, würden aber ebenfalls kontaktlos am Eingang angenommen.

Wer aber beispielsweise dem Königspython ein gutes Zuhause geben könne, der am 9. November 2019 vor dem Zoopark ausgesetzt wurde, der sei natürlich willkommen. Müsse sich aber darauf einstellen, dass der Nachweis einer artgerechten Unterbringungsmöglichkeit an der Pforte erfolgt und die Kommunikation über die Türsprechanlage. Der eigentliche Besitzer des Tieres, der es mit einem Zettel „Suche neues Zuhause“ ausgesetzt hatte, habe leider nicht gefunden werden können, so Harnisch. In der Tiervermittlung sind aktuell ein Kamerun-Rhön-Schafbock, elf Hunde, vier Katzen, ein Kaninchen und fünf Vögel.

Das Erfurter Tierheim bleibt für Besucher geschlossen. Foto: Jacob Schröter/SWE

Niemand Betriebsfremdes werde mehr auf die Tierheim-Grundstücke gelassen, alles laufe dort mit Minimalbesetzung, so Harnisch. Alle notwendigen Handgriffe für die Tiere, die aktuell unter dem Tierheimdach leben müssen, würden natürlich auch in Corona-Zeiten weiter erfolgen. Verzichtet werden müsse zur Zeit auf Praktikanten und einige Ehrenamtliche. Das sonst übliche Gassi-Gehen mit den Hunden sei unterbrochen, genutzt würden dazu die fünf vorhandenen Hundefreiläufe in der Anlage am Lutherstein als ausreichende Alternative. Da nach wie vor auch in diesen Tagen herrenlose Tiere gefunden würden, sei das Tierheim natürlich aufnahmebereit, sagt der Chef der Einrichtung.

Harnisch appelliert an alle Hundebesitzer, unbedingt auf Abstand und die geltende Leinenpflicht zu achten. Schließlich böte eine Zwangspauese am Arbeitsplatz vielen Hundebesitzern derzeit mehr Gelegenheit zum Gassigehen mit ihrem Vierbeiner. Je mehr aber unterwegs seien, je mehr könne es zu Konflikten kommen zwischen Menschen und Tieren. „Schließlich überträgt sich die allgemeine Anspannung auf die Hunde“, so Harnisch. Erst am Wochenende hatte das Tierheim einen Hund aufnehmen müssen, dessen Besitzerin ihn im Streit auf eine Person hat hetzen wollen.

Mit dem Veterinäramt seien Absprachen getroffen, auch im Falle der Corona-Erkrankung eines Tier-Besitzers dessen Tier aufzunehmen. So wie dies schon bei anderen Krankheitsfällen die Regel ist. „Wie in einer Tierpension, bis zur Genesung des Besitzers, können wir die Tiere übernehmen“, wie Dr. Matthias Harnisch erklärt. Das Tierheim, aktuell nicht überfüllt, sei auch auf größeren Bedarf in dieser Sache vorbereitet. Zu gute kommt der Einrichtung, dass aktuell auch noch nicht so viele Katzenkinder geboren wurden, auch der für Katzen vorgesehene Teil des Tierheims noch Kapazitäten hat.

Zwar werde auf Abstand und möglichst kontaktlos agiert, doch für den Fall der Fälle sei das Tierheim auch mit Schutzkleidung, Mundschutz, Handschuhen und Desinfektionsmittel ausgestattet. „Wir hoffen, dass wir in diesen Zeiten nicht zu einem Quarantänefall werden und alle Mitarbeiter unserer Einrichtung gesund bleiben“, sagt Harnisch. Doch auch dafür sei die Einrichtung gewappnet, mit Küche, Speiseraum und vorhandenen Duschen.