Erfurts erster Bürgerentscheid zu einer Tanzlinde am Sonntag

Büßleben. Eine Bürgerinitiative möchte für den Dorfkern eine traditionelle Tanzlinde errichten. Für dieses Ziel streitet sie nun mit einem Bürgerentscheid.

Es geht um eine Tanzlinde. Der erste Bürgerentscheid der Stadt Erfurt findet am Sonntag in Büßleben statt. Das Bürgerhaus ist das Wahllokal und geöffnet von 8 bis 18 Uhr. Auf den Stimmzetteln steht der volle Wortlaut des Bürgerbegehrens mit den fünf Forderungen der BI. Die Bürger stimmen über diese Forderung insgesamt ab und kreuzen „Ja“ oder „Nein“ auf dem Stimmzettel an. Die Bürgerinitiative (BI) „Tanzlinde“ möchte das Projekt einer Tanzlinde umsetzen und hat andere Vorstellungen zur Dorfplatzgestaltung als von Stadtverwaltung, Stadtratsausschuss und Ortsteilrat beschlossen. Sie startete das Bürgerbegehren und sammelte ausreichend Unterschriften.

Weitere Vorstellungen über Gestaltung des Dorfes

Die BI fordert erstens die Pflanzung einer Tanzlinde auf dem Platz „Am Peterbach“, also dem östlichen Teil des Dorfplatzes; zweitens die Festlegung eines Standortes für eine mögliche spätere Errichtung eines Backhauses; drittens die Anlage von Schotterrasen auf dem östlichen Dorfplatz und dessen Prüfung für den westlichen Dorfplatz; viertens die Mitentscheidung der BI bei der Standort-, Arten- und Sortenwahl der zu pflanzenden Gewächse; und fünftens eine Prüfung von Lage und Anzahl der Auto-Stellplätze.