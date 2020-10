Erinnern an Attentat von Halle: „Es hätte auch in Erfurt passieren können“

Die Eingangstür der Neuen Synagoge Erfurt zieren hebräische Buchstaben, es ist der Psalm 118: „Öffnet mir die Tore der Gerechtigkeit“. Direkt daneben, auf einer Vertäfelung an der Hausfassade, holt die Realität die Besucher der Synagoge schnell ein. Hier heißt es „Achtung! Polizeiliche Videoüberwachung“. Ein Alltag, der für die meisten Menschen unvorstellbar ist, wurde für Jüdinnen und Juden hier in Erfurt, wie auch in ganz Deutschland, längst zur Routine. Dass dieser Zustand nicht als neue Normalität akzeptiert werden darf, forderten gestern mehrere zivile Bündnisse in Erfurt.

Gedenken an den Anschlag in Halle

Über 200 Menschen folgten dem Aufruf von „Omas gegen Rechts“ und versammelten sich am Nachmittag an der Neuen Synagoge in Erfurt. Der Anschlag auf die Synagoge in Halle, ein geplanter und versuchter Massenmord, bei dem schließlich zwei Menschen erschossen wurden, jährt sich am 9.Oktober zum ersten Mal und bietet traurigen Anlass der Aktion. Die Initiatoren erklären ihn zu einem Erinnerungs- und Aktionstag gegen rechte Gewalt.

Die „Omas Gegen Rechts“ wollen „ein deutliches Zeichen gegen jeden Rassismus und Antisemitismus setzen“. Der Vorstandsvorsitzende der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen, Reinhard Schramm, bedankt sich: „Es ist eine Solidarität, die gut tut.“. „Denn“, auch daran erinnert der Vorsitzende, „es hätte auch in Erfurt passieren können.“ Mahnende Worte, die am Frühabend vor der Synagoge eine bewegte Stimmung erzeugen. Von Violinenklängen begleitet bilden die Erfurter eine Menschenkette um die Neue Synagoge. Ein symbolischer Akt, der zeigt, dass die jüdische Gemeinde in ihre Mitte gehört. Doch wie sieht das alltägliche Leben der Gemeinde auf der anderen Seite der Gemäuer aus?

Im Alltag sorgt auch die polizeiliche Videoüberwachung für Schutz. Foto: Lucie Keller

Jüdisches Leben in Erfurt und Thüringen

Reinhard Schramm erinnert daran, dass das die jüdische Glaubensgemeinde in Erfurt eine über 900 Jahre alte Tradition hat. Heute leben in Erfurt, genau wie in Halle, etwa 500 Jüdinnen und Juden. In ganz Thüringen sind es ungefähr 700, womit die Jüdische Landesgemeinde Thüringen eine der kleinsten in Deutschland ist. Insgesamt zählt der Freistaat drei aktive Synagogen: in Erfurt, Jena und Nordhausen. Zu denen kommen 34 jüdische Friedhöfe. Seit September 2018 ist Alexander Nachama Landesrabbiner und predigt in allen drei Städten. Der Rabbiner führt die Gemeinde gemäß der traditionellen Strömung des Judentums. Die meisten Mitglieder sind Deutschrussen und kamen nach 1991 als „jüdische Kontingentflüchtlinge“ durch ein Schutzprogramm des vereinten Deutschlands.

Der Alltag in der Synagoge

Der Alltag in der Synagoge ist geprägt von der dauerhaften Bemühung ein Leben zwischen Fremd- und Selbstbestimmung zu gestalten. Der anhaltende und erstarkende Antisemitismus zwingt Erfurter Juden in die Situation, dauerhaft beschützt werden zu müssen. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden dafür in Erfurt, wie in ganz Thüringen, seit dem Anschlag in Halle erweitert: verstärkte Türen, mehr Personal, überall Kameras. Was Halle auch gezeigt hat: Polizisten mögen Sicherheit bieten, nicht garantieren.

„Wir sind mehr!“

Neben diesem fremdbestimmten Teil gibt es jedoch auch einen selbstbestimmten. Denn die jüdische Identität zeichnet sich durch weit mehr aus als ein Leben in Unsicherheit. „Wir sind mehr“, macht der Vorsitzende Schramm gestern auch deutlich. „Mehr als die Shoa, Anschläge und Terror“.

In der Neuen Synagoge und dem dazugehörigen Gemeindehaus organisiert sich ein jüdisches Leben geprägt von Glauben und Gemeinschaft. Hier wir jedes Wochenende gemeinsam der Schabbat gefeiert. Zu besonderen Anlässen, wenn der Chor singt, wird auch das Harmonium gespielt. Normalerweise findet auch ein breites Bildungs- und Kulturangebot statt, was allerdings zurzeit, wie überall anders auch, aufgrund der Corona Pandemie pausiert. Von einem Seniorenklub, Tanz- und Theatergruppen über Computerkurse und Tischtennis Angeboten ist alles vertreten. Als besonders wichtig wird die Kinder – und Jugendarbeit angesehen, etwa zehn Kinder besuchen wöchentlich die Sonntagsschule.

Schramm hofft, dass die neue Generation auf Schulhöfen aufwachsen kann, auf denen „Jude“ kein Schimpfwort mehr ist. Er wünscht sich, dass junge Juden stolz sind und „als Teil der Gesellschaft die Zukunft mitgestalten“.