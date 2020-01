Ermittlungen nach Vergewaltigung am Roten Berg in Erfurt

Eine Frau ist in der Silvesternacht am Roten Berg vergewaltigt worden. Wie Oberstaatsanwalt Hannes Grünseisen am Donnerstag bestätigte, befand sich der Tatort am Jakob-Kaiser-Ring. Als Tatzeitpunkt nannte er 3 Uhr am 1. Januar.

Im Gespräch mit unserer Zeitung präzisierte der Oberstaatsanwalt damit frühere Angaben, in denen von einer Vergewaltigung am Neujahrstag in Erfurt die Rede war. Angaben zum Alter des Opfers machte Grünseisen nicht. Als Tatverdächtiger gilt ein 20-jähriger Mann aus Eritrea, der seit dem 2. Januar in Untersuchungshaft sitzt und einschlägig vorbestraft ist. Gegen ihn bestehe „dringender Tatverdacht“, sagte Grünseisen.

Zudem werde gegen den Verdächtigen wegen vier weiterer Sexualstraftaten ermittelt. In diesen vier Fällen, die sich nicht in der selben Nacht zugetragen haben sollen, bestehe ein Anfangsverdacht, sagte Grünseisen.