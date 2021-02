Erst Polizeikontrolle in Erfurt gemütlich ignoriert, dann doch noch angehalten

Ein laut Polizei alter Bekannter beschäftigte am Sonntag gegen 7 Uhr die Beamten. Der 29-jährige Erfurter sollte mit seinem Audi kontrolliert werden, was ihm offensichtlich missfiel. Trotz Haltesignal, Blaulicht und Martinshorn ignorierte der Herr die Aufforderungen und setzte seine Fahrt in gemütlicher Fahrweise unbeirrt fort. In der Magdeburger Allee hielt er wider Erwarten dann selbst an und signalisierte mit durch die Seitenscheibe ausgestreckten Armen seine Kooperationsbereitschaft.

Die Kontrolle ergab, dass er unter dem Einfluss von Crystal stand. Zudem war das Fahrzeug weder zugelassen noch versichert und die angebrachten Kennzeichen waren laut Polizei "Totalfälschungen". Einen Führerschein besitzt der Herr seit Jahren nicht, dieser wurde aufgrund ähnlicher Verstöße bereits eingezogen.

In der Mittelkonsole lag offen und griffbereit eine Schrecksschusspistole. Bei der Fahrzeugdurchsuchung wurde unter dem Fahrersitz zudem eine CO²-Pistole ohne Prüfzeichen gefunden. Da beide Waffen nicht ohne Weiteres geführt werden dürfen, wurden diese beschlagnahmt. Der Fahrer wurde nach der Entnahme einer Blutprobe, der Sicherstellung der Kennzeichenfälschungen und seines Fahrzeugsschlüssels aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ihn erwarten nun umfangreiche Strafanzeigen, u.a. wegen Verkehrsdelikten und Führens von Schusswaffen.

Diese Prozedur ist dem Herrn nur allzu bekannt, heißt es weiter. Er wurde am 19. Dezember 2020 mit seinem schrottreifen Nissan mit deutlich überzogener Hauptuntersuchung festgestellt. Auch damals habe es Potpourri von Anzeigen gegeben,

