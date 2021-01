Erstes grünes Wartehäuschen im Erfurter Busnetz

Das erste Erfurter Haltestellenhäuschen mit Gründach steht in der Cyriakstraße/Winzerstraße. Und es wird auf längere Zeit das einzige bleiben. Es sei ein Pilotobjekt, das ein Zeichen setzen aber auch die erhofften Effekte nachweisen soll, sagt Erfurts Umweltdezernent Andreas Horn (CDU).

Erste Gründach-Wartehalle bleibt vorerst die einzige

Dass es vorerst keine weiteren grünen Haltestellen geben kann, liegt an der Laufzeit des Vertrages mit der Firma RBL Media, die gerade erst die Haltestellen im Stadtgebiet erneuert habe. Diese jetzt schon wieder auszutauschen, sei alles andere als nachhaltig. Und teuer, wie Erfurts Finanzchef Steffen Linnert (SPD) anfügt. Ungeachtet dessen freuen sich die Dezernenten mit RBL-Geschäftsführer Daniel Lange, die neue Haltestelle eingeweiht zu haben. Über einen Aufbau mit einem auch von Carports bekannten Gründachmodul und einer Bepflanzung mit Fetthenne und Mauerpfeffer werde eine Isolierung erreicht, die Hitze von den Fahrgästen abhält, die sich hier unterstellen. Zudem könnten oder sollen die Pflanzen auf dem Dach auch Insekten anlocken. Es sei, so der RBL-Chef nur etwas mehr Pflege als bei herkömmlichen Dächern nötig.

Standort auch ein Zeichen zur Bundesgartenschau

Der Standort sei, wie Andreas Horn sagte, zwar nicht in einem von Hitze besonders geplagten Stadtteil. Aber mit dem gegenüber liegenden Egapark-Hintereingang ein sehr passender. Und wenn es klappt, soll im April zur Eröffnung der Bundesgartenschau auch das Dach erblühen.

Ist die Gründach-Haltestelle für Erfurt noch eine Art Leuchtturm, so ist Leipzig da schon deutlich weiter. Hier hatte RBL im Jahr 2019 einen Zuschlag für die Stadtmöblierung bekommen und nunmehr schon 500 Fahrgastunterstände bereits mit der Dachbegrünung ausgestattet. Überhaupt habe man, wie RBL-Chef Martin Lange sagt, mit der am Stammsitz Utrecht erstmals vorgestellten Wartehäuschen-Variante weltweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Und schaue auch sonst darauf, umweltfreundliche Technologien einzusetzen. Wobei Martin auf die solarstrombetriebenen Wartehäuschen verweist, die auch in Erfurt eingesetzt werden.