Etliche Knöllchen in Erfurt verteilt

Erfurt. Etliche Knöllchen hat der Stadtordnungsdienst in Erfurt in der Clara-Zetkin-Straße verteilt, weil hier viele Autos unberechtigt auf dem Bürgersteig geparkt hatten.

Der Stadtordnungsdienst in Erfurt hat am Dienstagabend in der Clara-Zetkin-Straße etliche Knöllchen verteilt. Die meisten Fahrzeuge wurden auf dem Bürgersteig geparkt, was bis vor der Umgestaltung der Straße noch kein Problem gewesen war. Nun ist dies aber nicht mehr erlaubt, mit entsprechenden Verkehrsschildern wird darauf auch hingewiesen.

Allerdings ist auf dem Fußweg noch die alte Kennzeichnung der Parkflächen aufgezeichnet und eventuell wurde das von den Autofahrern falsch gedeutet.