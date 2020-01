Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fahrstuhl-Chaos lässt Rollstuhlfahrer in Erfurt verzweifeln

Wenn in einem zehnstöckigen Hochhaus der Fahrstuhl ausfällt ist das keine schöne Situation, nur ungern nimmt man dann die Treppe bis hinauf in die zehnte Etage. Umso schwieriger wird es dann für unseren Leser Erich Wiedenbauer, denn er ist auf einen Rollstuhl angewiesen und wohnt in der siebten Etage. Da wiederholte Beschwerden beim Vermieter keine Lösung – sprich Reparatur -brachten, wandte er sich in seiner Not an die Redaktion.

Schon seit mehreren Monaten gehören immense Strapazen für ihn zum Alltag dazu. Er muss Umwege durch den gesamten Gebäudekomplex am Juri-Gagarin-Ring nehmen, denn bereits seit Oktober letzten Jahres streikt der linke Aufzug. Eine Reparatur wurde aufgrund von fehlenden Ersatzteilen nicht vorgenommen. Für solche Fälle verweist der Vermieter - die TAG Wohnen & Service GmbH - auf den zweiten Fahrstuhl, auf den die Bewohner des Hauses 23 zurückgreifen können. Auch zweiter Aufzug alles andere als zuverlässig Doch auch diese Option gestaltet sich durchaus schwierig. Denn auch der rechte Aufzug macht nun schon seit Weihnachten Probleme. Glücklicherweise werden zumindest an diesem Fahrstuhl Reparaturen vorgenommen. Innerhalb der letzten zwei Wochen fast täglich. Wenn er denn mal läuft hat Herr Wiedenbauer, wie er berichtet, leider trotzdem nichts davon. Drückt er im siebten Stock den Aufzugsknopf, startet der Fahrstuhl im Erdgeschoss, fährt an der siebten Etage vorbei bis in die zehnte, danach fährt er wieder nach unten – ohne dabei anzuhalten. Irgendwie muss Erich Wiedenbauer aber aus dem Haus kommen. Dafür kämpft er sich gezwungenermaßen durch neun Sicherheitstüren bis hinüber in Haus 33. Dort funktionierten die Fahrstühle und sei laut TAG Wohnen ja immerhin eine annehmbare Zwischenlösung. Für ihn bleibt dies aber eine unzumutbare Situation, mit doppelter Belastung durch Geh- und Sehbehinderung ist er deutlich eingeschränkt. Nun fahren die Fahrstühle wieder Einen Tag nach der Kontaktaufnahme mit der TAG Wohnen & Service GmbH fahren beide Fahrstühle nun plötzlich wieder. Grit Zobel, Pressesprecherin der TAG, hat Verständnis für den Ärger der Anwohner: „Für unsere Mieter ist das natürlich keine einfache Situation.“ Die enorme Wartezeit seit Oktober begründet sie damit, dass keine Wartungsfirma heutzutage noch Ersatzteile lagert sondern diese nach Bedarf bestellt. Erich Wiedenbauer ist jedenfalls erfreut über die plötzliche Wendung „Die Zeitung hat heilende Kräfte!“