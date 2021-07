Falsche Polizisten am Telefon übermitteln vermeintliche Haftbefehle

Erfurt/Sömmerda. In Erfurt und im Landkreis Sömmerda ist es gehäuft zu betrügerischen Anrufen gekommen. Die Anrufer gaben sich am Telefon als Polizisten aus und forderten Geld, um angebliche Haftbefehle abzuwenden.

In den vergangenen Tagen haben sich im Landkreis Sömmerda und in Erfurt betrügerische Anrufe gehäuft. Die Täter gaukeln ihren Opfern am Telefon vor, dass gegen sie ein Haftbefehl vorliegt, den sie durch eine Kaution abwenden können. Glücklicherweise fiel niemand auf die Masche rein.

Die Betrüger nutzen bei ihren Anrufen ähnliche oder dieselbe Telefonnummer der örtlichen Polizeidienststellen. Die Täter machen sich hier das Call ID Spoofing zu nutze.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass man in Deutschland einen Haftbefehl nicht durch eine Kaution abwenden kann. Beenden Sie das Telefonat, indem Sie auflegen und rufen Sie die Polizei unter den öffentlich bekannten Telefonnummern an.

Die Betrüger versuchen es immer wieder, per Telefonanruf an Geld zu gelangen. So erklärten kürzlich Anrufer, dass es einen tödlichen Unfall gab. Nur durch die Zahlung von 50.000 Euro könne verhindert werden, dass die Tochter in Haft käme.

