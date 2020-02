Die Fantstischen Vier (hier bei einem Konzert in Apolda) sagten ihre Auftritte in Erfurt ab.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fanta 4 sagen Konzerte in Erfurt ab

Inhaber von Fanta-4-Konzerttickets für den Erfurter Domplatz wissen es schon seit Dienstagabend, nun ist es auch offiziell bei der Stadtverwaltung Erfurt angekommen. Das Doppelkonzert der Fantastischen Vier am 14. und 15. August 2020 fällt aus. Darüber informierte am Mittwoch die Stadtverwaltung Erfurt.

Am Mittwochmittag sei die Absage der Chemnitzer Agentur per Mail bei der Stadtverwaltung eingegangen. Gründe seien nicht angegeben worden. Es heiße in dem Schreiben nur: „Leider wurde das Konzert der Fantastischen Vier (…) abgesagt.“ In den Mails der Ticketagentur von Dienstag wurden „produktionstechnische Gründe des Veranstalters vor Ort“ angegeben.

Mit der Stadt Erfurt habe die Absage nichts zu tun. „Wir hätten die Konzerte gern über die Bühne gebracht. Nun ist der Domplatz vom 10. bis 16. August wieder freigegeben worden“, sagte Marktmeister Sven Kästner.

Die Absage des Chemnitzer Veranstalters habe nichts mit den Konzerten der „Toten Hosen“ und Roland Kaiser zu tun, die wie geplant stattfinden sollen, hieß es von der Stadtverwaltung.