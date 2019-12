In einem Einfamilienhaus in Kölleda im Landkreis Sömmerda ist am frühen Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Auch im Erfurter Ortsteil Schmira hat es gebrannt.

Zwei Brände haben die Feuerwehren in Erfurt und dem Landkreis Sömmerda am Dienstag beschäftigt. In beiden Fällen hatten Einfamilienhäuser gebrannt.

Feuerwehr kämpft gegen Brände in Erfurt und dem Kreis Sömmerda

Mit zwei Bränden hatten Feuerwehr und Polizei in den vergangenen Stunden in Erfurt und Kölleda zu kämpfen. Beide Feuer brachen in Einfamilienhäusern aus. Die Bewohner blieben unverletzt. Die Sachschäden sind an beiden Häusern beträchtlich, die Brandursachen bislang noch unklar.

Brandermittler der Erfurter Kriminalpolizei werden nun die Häuser in Schmira und Kölleda genauestens unter die Lupe nehmen. Ob Weihnachtsbeleuchtung oder offenes Feuer für die Brände in Betracht kommt, ist noch nicht bekannt.

