„Floyd Pepper“ mit neuen Songs und Chor im Studio

Für etliche Erfurter gehört es zur Vorweihnachtszeit wie der Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt – das Konzert mit „Floyd Pepper & The Swing Club“ im Museumskeller. Und weil das so ist, gibt es inzwischen stets derer zwei. Für Sänger André Bohne und seine Musikerkollegen wird dadurch die Adventszeit selbstredend doppelt stressig. Sie haben aber auch die doppelte Vorfreude.

Neues Album mit eigenen Songs

Als ob das nicht reicht, werkeln „Floyd Pepper“ derzeit intensiv am nächsten Album. Der Name steht noch nicht fest. Auch nicht die Liste der Stücke. Aber im Frühling soll es erscheinen. Und sicher ist auch: „Floyd Pepper & The Swing Club“ erfinden sich damit ein bisschen neu. „Ich hatte es bereits länger im Hinterkopf, und als David es auch sagte, haben wir es gemacht. Ein paar Songs mit einem Chor zusammen einzuspielen.“ Ein paar der Songs wären ohnehin schon so angelegt gewesen, dass da ein Chor andocken könnte. Blieb noch die Frage, welcher passt? Dass es der Erfurter „GospelRock“ wurde, überrascht dann nicht.

Erstmals von einem Chor begleitet

Die Erfurter Band "Floyd Pepper & The Swing Club" lässt es musikalisch sprühen. Foto: Floyd Pepper

Es wurde ein Testballon gestartet. Oliver Debus, musikalischer Leiter von GospelRock, schrieb das Arrangement. Dann ging es Ende November bereits gemeinsam in das Erfurter „Ground Control“-Tonstudio, um den Song einzuspielen. „Es ist dann, wie ich meine, so gut geworden, dass wir noch zwei, drei draufsetzen wollen“, sagte André Bohne zum Gelingen. „Es hat so viel Spaß gemacht, dass ich mir vorstellen könnte, mal eine ganze Platte zusammen zu machen“, blickt der stets vom Tatendrang getriebene Sänger sogleich weiter in die Zukunft.

Zwei Cover als Bonusstücke

Symbiotischen Charakter trägt das in Arbeit befindliche Album auch, was die Titelauswahl betrifft. Da sind, so Bohne, komplett neue Stücke zu hören. Dann weitere eigene, die mit neuem Schliff versehen noch mal aufgenommen wurden. Und auch wenn die neue Scheibe ursprünglich den Songs der Band vorbehalten sein sollte, wollen André Bohne, René „Kocher“ Koch, David Kretzschmar und Heiko Wiederhold, die den Kern der Band ausmachen, doch noch zwei Cover-Songs quasi als Bonustracks mit draufnehmen: „All my life“ von den „Foo Fighters“ und „Teardrop“ von „Massive Attack“, beide Songs aber auch frisch aufs Band gebannt.

Album soll im Frühjahr erscheinen

Dass die Platte noch keinen Namen hat, liegt übrigens daran, dass der Titelsong zwischenzeitlich abhandengekommen ist. Die Veranstalter eines großen Festes, mehr wollte Sänger André Bohne nicht verraten, erwägen nämlich, besagten Song ganz besonders einzusetzen. Ungeachtet dessen ist aber klar: Das Markenzeichen der Band wird trotz neuer Platte und vieler eigener Titel das alte bleiben: Mehr oder minder bekannte Songs der Pop-Historie in eine swingende Verpackung zu stecken.

Weihnachtskonzerte im Museumskeller

Genau diesen Spaß einer alternativen Hitparade bekommen, so verspricht André Bohne, dann auch die Besucher der beiden Weihnachtskonzerte geboten. Plus die eine oder andere Überraschung. So könnten wieder Musikerkollegen sich an den beiden Abenden einmischen. Mit großem Chor aber, das steht schon fest, ist „Floyd Pepper“ dann noch nicht live zu erleben. Das hebt sich die Band für später auf.

Konzerte mit „Floyd Pepper & The Swing Club“ im Museumskeller am Freitag und Samstag, 20 Uhr