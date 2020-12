Förderverein von Rot-Weiß Erfurt übergibt Spende für Migrationsverein

Erfurt. Fansportartikel im Wert von rund 1000 Euro übergab der Fußballherz FC Rot-Weiß Erfurt an den afghanischen Migranten-Verein Move.

Der Kontakt kam über die Thüringer Migrationsbeauftragte Mirjam Kruppa zustande. „Wir wollen Zusammenhalt in Vielfalt stärken. Die Freude am Fußball und der Fairplay-Gedanke verbindet uns“, so Jens Trölitzsch, Vorsitzender des RWE-Fanvereins. Move unterstützt Sportangebote und eine Fußballgruppe afghanischer Zugewanderter.

Bei der Übergabe vor dem Rathaus: OB Andreas Bausewein, Annett Roswora (stellv. Migrationsbeauftragte), Mohammad Amin Sarkhosh (Move e. V.), Jens Trölitzsch (Fußballherz FC Rot-Weiß, v.l.).