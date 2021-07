Fotowettbewerb in Erfurt: „Das ist meine Blumenstadt!“

Erfurt. Eine Foto-Sommeraktion startet die Erfurter Lokalausgabe am 17. Juni. Gesucht sind die schönsten Motive zum Thema „Meine Blumenstadt“.

Ob in den Wald, in den Garten oder einen Park – die Menschen zieht es bei sommerlichen Wetter einfach ins Freie. Unter dem Motto „Meine Blumenstadt“ starten wir unsere diesjährige Sommeraktion auf der Suche nach den schönsten und originellesten Bildern.

In die Blumenstadt strömen endlich so richtig viele Besucher der Bundesgartenschau. Erfurterinnen und Erfurter freuen sich logischerweise auch über die Buga, denn ihretwegen hat sich die Stadt an vielen Ecken und Enden ziemlich gemausert. Doch als Einheimische kennen sie ihre Stadt aus besonderen Blickwinkeln, die sie vielleicht mit anderen teilen möchten.

Kleine Geschichten zum Motiv können mitgeliefert werden

Wir freuen uns auf viele bunte und unterschiedlichste Fotos, die „Meine Blumenstadt“ aus den schönsten, vielleicht auch aus gänzlich unerwarteten Perspektiven zeigen. Mit oder ohne Menschen. Von öffentlichen Flecken oder im Verborgenen liegenden. Auf jeden Fall blumig. Auch kleine Geschichten zum Motiv können mitgeliefert werden. Wer teilnehmen möchte, braucht lediglich einen Fotoapparat oder eine Smartphone-Kamera und eine zündende Idee.

Auf Motivsuche gleich mit der ganzen Familie losziehen

Sich mit diesen Gedanken auf die Socken zu machen und zu suchen, ist sicherlich allein schon Garantie für den Spaß beim Entdecken. Möglicherweise hat der ein oder andere sein Bild im Kopf schon fertig, bevor er auf den Auslöser drückt. Das Ganze kann auch zum Familienausflug ausufern. Das Ergebnis zählt.

Welches besondere Motiv die Erfurterinnen und Erfurter zum Thema „Meine Blumenstadt“ passend finden, kann ganz unterschiedlich sein. Nahe liegt ein lauschiges Plätzchen im eigenen Garten oder auf dem Balkon. Aber auch der blühende Vorgarten, eine bunte Blumenwiese im Wald oder Lieblingsplätze im Egapark auf dem Petersberg oder anderswo haben die Chance, veröffentlicht zu werden und einen unserer Preise zu gewinnen.

Führungen mit Experten winken den beiden besten Einsendungen

Für diese haben wir uns stark gemacht und konnten Egapark-Gärtner und die alteingesessene Gärtnerei Kakteen-Haage gewinnen. Bei Führungen mit den Experten kann man zudem ganz sicher noch etwas lernen, ob man nun den grünen Daumen gepachtet hat oder auch nicht. Was es zu gewinnen gibt, lesen Sie im nebenstehenden Kasten. Einsendeschluss ist der erste Schultag nach den Sommerferien, der 6. September. Die Bilder können per E-Mail oder per Post an die Erfurter Lokalredaktion geschickt werden und sollten das Stichwort bzw. die Betreffzeile „Meine Blumenstadt“ enthalten.

Preise zu gewinnen

Bei unserer Sommeraktion „Meine Blumenstadt“ winkt als Hauptpreis eine Ega-Jahreskarte für das Jahr 2022, inklusive Führung durch den Ega-Chefgärtner. Doch das ist nochnicht alles. Zweiter Preis ist eine Führung durch die Kakteen-Gärtnerei Haage, bei der ein Kaktus überreicht wird. Dritter Preis sind zwei Tageskarten für die Bundesgartenschau. Zudem gibt es jeweils zehn Hefte „Backzeit“ und „Gartenzeit“ aus unserem Verlag zu gewinnen.

Über Fotos mit dem Stichwort „Meine Blumenstadt“ freuen wir uns absofort. Ausgelost werden die Preise nach dem Stichtag, bis zudem Beiträge per E-Mail an erfurt@funkemedien.de oder per Brief an Lokalredaktion Erfurt, Meyfarthstraße 19, 99084 Erfurt, eingehen.