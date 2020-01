Eine Unbekannte stahl in Erfurt Parfum. (Symbolbild)

Erfurt. In einem Drogeriemarkt in Erfurt entwendete eine Unbekannte Parfum im Wert von knapp 1500 Euro.

Frau lässt in Erfurt Parfum im Wert von 1500 Euro mitgehen

Parfum im großen Stil stahl am Montagnachmittag eine Unbekannte in einem Drogeriemarkt in der Erfurter Innenstadt. Die Frau ließ hochwertige Flacons unterschiedlichster Marken im Wert von knapp 1500 Euro mitgehen, berichtete die Polizei.

Vermutlich deponierte die Diebin das Parfum in einer präparierten Tasche. Erst nachdem die unbekannte Frau die Filiale verlassen hatte, flog der Diebstahl auf.

