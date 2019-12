Alan Parsons (geboren am 20. Dezember 1948 in London) ist ein britischer Musiker, Toningenieur und Produzent sowie Mitgründer von The Alan Parsons Project.

Für fünf Pfund in Soho

Erfurt. Zum vierten Mal wurde Alan Parsons für die Night-of-The-Proms-Tour verpflichtet. Wie seine Songs mit großer Orchesterbegleitung klingen, können die Gäste am Dienstag, 17. Dezember, ab 20 Uhr in der Messe erfahren. Restkarten sind noch an der Abendkasse zu haben. Parsons arbeitete Ende der 1960er Jahr schon für das Plattenlabel EMI in den Abbey Road Studios in London. Dort war er Assistenz-Toningenieur bei den Beatles-Alben Abbey Road (1969) und Let It Be (1970). Später hat er unzählige Alben mit produziert und war mit dem Alan Parsons Project selbst musikalisch erfolgreich mit Titeln wie „Eye in the sky“ oder „Don’t answer me“.

Herr Parsons, was war das erste Instrument, das sie in den Händen hielten? Bei uns im Haus gab es immer ein Klavier. Mein Vater spielte Flöte und ich glaube, das erste was ich in meinen Händen hielt, war tatsächlich eine Flöte. Ich war dann später auch im Schulorchester. Also der erste Kontakt kam über die Familie? Ja, meine Mutter spielte Harfe, mein Vater Flöte und Klavier. Wir sind eine sehr musikalische Familie. Ab wann wurde Ihnen klar, dass Musik der Weg für einen Beruf sein könnte? Ich glaube schon in der Teenager-Zeit. Mit 14 oder 15 Jahren spielte ich in der Schulband, mit 18 schrieb ich die ersten Songs für eine Bluesband. Mit ganz einfachen Akkordfolgen allerdings. Wie war es damals, Musik zu machen zu dieser Zeit? Die größte Herausforderung war es wohl, etwas Geld zu verdienen. Wir spielten viel in diesen Kellergeschoss-Klubs in London Soho. Da gab es fünf Pfund und paar Drinks für die gesamte Band und für den ganzen Abend. Sie haben später aber auch in den bekannten Abbey-Road-Studios gearbeitet, in denen damals die Beatles aufnahmen, oder? Ja, das war eine Ausbildung. Die Studios gehörten ja zum Plattenlabel EMI, für die ich in einer Abteilung in West London arbeitete. Das hieß dort Tape Records und war noch vor der Zeit der Musik-Kassetten. Durch die viel größeren Bänder war die Qualität deutlich besser als bei den MCs. Wir haben Kopien von den Master-Bändern gezogen und diese verschickt. Das ist heute ja alles ganz anders geworden. Jetzt hast du eine digitale Version, die kann rund um den Globus gehen. Damals waren es einzelne Bänder, die in jedes einzelne Land geschickt werden mussten. Wir haben damals dort die Kopien gezogen. Eine, die mir besonders in Erinnerung blieb, war natürlich „St. Peppers Lonely Hearts Club Band“. Als ich anfing, haben The Beatles gerade das „Weiße Album“ fertiggestellt und ich konnte als junger Tonassistent den Produzenten George Martin und Geoff Emerick bei der Arbeit zuschauen. Ihre Geschichte als Toningenieur begann vor Ihrer musikalischen Karriere, die wiederum hing mit Edgar Allen Poe zusammen, oder? Ja, ein unfassbar guter Geschichtenschreiber. Wahrscheinlich der beste in der amerikanischen Geschichte. Er war bekannt dafür, eine unglaubliche Bandbreite an Wörtern zu benutzen. Seine Storys waren düster, aber faszinierend. Ich sehe mich noch sitzen und im Wörterbuch blättern, als ich beim Lesen manches Wort nicht kannte. Heute mit den E-Books ist das viel leichter: Da tippst Du auf das Wort und bekommst die Bedeutung gleich mit angezeigt. Ich war lange Zeit ein großer Fan von Horror-Filmen, aber das ist jetzt vorbei. am liebsten Vincent-Price-Filme. Alan Parsons Project habe ich damals mit Eric Woolfson, der auch ein großer Fan des Dichters war, auf den Geschichten von Poe aufgebaut. Unser erstes Album, das 1976 erschien, hieß deswegen auch “Tales of Mystery and Imagination”. Aktuell sind Sie bei der Night-of-The-Proms-Tour dabei, wie war das Wiedersehen mit John Miles? Wir kennen und schon über 40 Jahre. Es ist wirklich toll, ihn hier wieder zu treffen. Ich habe ja damals seinen Song “Music” produziert. Ein anmutiger Moment, als er das gestern auf der Bühne gespielt hat. Und diese Tour mit Orchester, wie ist das für Sie? Ich war hocherfreut, als sie mich nochmal gefragt haben. Es ist schon das vierte Mal, dass ich dabei bin. Und selbst die Songs, die ich nicht für eine so große Besetzung geschrieben habe wie “Don’t answer me” funktionieren sehr gut mit dem Orchester. Sie haben dieses Jahr ein neues Album „The Secret“ veröffentlicht, erzählen sie vielleicht mal über die Arbeit daran? Ich habe in Santa Barbara in Kalifornien extra ein Aufnahmestudio dazu eingerichtet. Für die Platte habe ich mir zudem die Musiker aus meiner Live-Band geholt. Fertig geworden sind wir schon 2018, haben aber erst im April veröffentlicht. Dieses Mal haben wir ein Konzeptalbum produziert, das zwar keine durchgängige Geschichte erzählt, aber jeder Song hat irgendwie mit Zauberei und Magie zu tun. Und was macht Musik generell für sie magisch? Alles, was in der Lage ist, starke Emotionen zu transportieren. Aber auch die Arbeit mit ganz neuen Technologien spielt da mit hinein.