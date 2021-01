Gehweg an der Ega soll bis Ende Februar saniert werden. Derzeit werden die Pflastersteine geborgen.

In den 1990-er Jahren war der Gehweg entlang der Gothaer Straße gepflastert worden. Nun wird er bereits saniert.

Gehwegbau am Egapark beginnt mit dem Steine-Sichern

Planmäßig begannen in der Gothaer Straße zwischen Egapark-Haupteingang und Straßenbahn-Wendeschleife die Sanierungsarbeiten am Geweg. Bauarbeiter nahmen dabei die Beton-Pflastersteine aus dem Bett und verluden sie auf Palletten. Als nächstes muss der Untergrund neu bereitet werden. Hier hatten die Wurzeln der bereits vor Monaten abgesägten Bäume das Pflaster gehoben. Während der Bauzeit wird der Gehweg abschnittsweise gesperrt. Für Bäume, die neue gepflanzt werden sollen eigens Gruben angelegt werden, so erhalten die Bäume unterirdisch mehr Raum erhalten und nicht wieder die Wurzeln den Gehweg anheben. Stadteinwärts wird die Fahrbahn für den Autoverkehr auf einen Fahrstreifen eingeengt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 28. Februar.